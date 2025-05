Filipe Luís vê calendário como vilão e aponta limite físico no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Filipe Luís avalia que muitos jogadores do Flamengo estão em seus limites físicos após o empate em 0 a 0 com o Botafogo. O treinador, inclusive, se antecipou e deu um recado ao torcedor para que ele se acostume com ausências na temporada.

Tivemos menos de 72h para descansar. Enquanto a perna está fresca, o futebol está ali. Mas do jeito que está, o torcedor que se acostume, os melhores não vão estar no campo. Hoje não conseguimos ter o Arrascaeta, não tem condição de jogar. Bruno Henrique tá no sacrifício, Alex Sandro no limite, zagueiros no limite

Filipe Luís

O que mais ele falou?

Análise do clássico: "Temos muitos desfalques, que não servem como desculpa. O adversário nos causou dificuldade e diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente equilibrou. No segundo tempo, a partir do minuto 15 em diante, eu perdi a mão do jogo, ficou um pouco caótico. Posições não estava sendo respeitadas e já não era o que eu gosto".

Reforço para a posição de Arrascaeta: "Eu não penso porque o mercado está fechado, só posso pensar no próximo jogo. Pensei essa semana toda no Botafogo e como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Ele tentou até o final, mas não consegui. Com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meias, volantes e atacantes. Para todas as posições para que possamos melhorar o elenco. O mercado vai abrir em junho e com certeza temos nomes para elevar o nível desse elenco, que já é muito alto".

Falta de efetividade: "Muito simples: colocar a bola para dentro, é o que falta. Tem vezes que estamos mais inspirados e em outras não. Eu dou todas as soluções, saídas e progressões para eles chegaram ali. Há times que defendem com muito mais qualidade, em outros a gente consegue entrar com mais facilidade. A gente faz um estudo para ver como o adversário defende, e os jogadores tem que resolver. A única forma é botar a bola para dentro".