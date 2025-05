Ex-campeã do UFC, Holly Holm assina com empresa de Jake Paul e confirma retorno ao boxe

Em janeiro desta temporada, Holly Holm pediu liberação contratual para o UFC, ficando livre no mercado. Na oportunidade, a americana flertou com a possibilidade de voltar aos ringues. Meses depois, tal planejamento se tornou realidade. Ex-campeã peso-galo (61 kg) do Ultimate, a veterana confirmou seu retorno ao boxe profissional nesta semana, ao firmar um vínculo com a 'a Most Valuable Promotions' (MVP) - empresa especializada em promover eventos da nobre arte e que foi fundada pelo youtuber que virou lutador Jake Paul.

O anúncio foi feito pela própria, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Os detalhes de sua reestreia nos ringues já foram, inclusive, definidos. Após mais de uma década sem competir na modalidade que a revelou para o mundo, Holm medirá forças contra Yolanda Vega. Invicta como pugilista profissional (10-0) e 14 anos mais jovem que Holly, a mexicana promete ser um teste e tanto para a ex-campeã do UFC. As duas duelam no dia 28 de junho, em card que será liderado pelo confronto entre Jake Paul e Julio César Chávez Jr.

"Estou ansiosa em me aliar à Most Valuable Promotions e retornar ao ringue de boxe. Esse novo capítulo será uma jornada emocionante, e mal posso esperar para este desafio. Fechando o meu ciclo de volta ao boxe. Passei a maior parte da minha carreira no MMA com 61 kg, e agora tenho a oportunidade de fazer minha estreia no boxe nessa faixa de peso. Com título no boxe em três categorias de peso acima no currículo, estou pronta para ir atrás de um quarto título em uma nova divisão", destacou Holm, através de um comunicado enviado à imprensa e replicado pelo site 'MMA Junkie'.

Histórico no boxe

Holm iniciou sua trajetória nos ringues em 2002 e atuou na nobre arte até 2013, acumulando um cartel composto por 33 vitórias, duas derrotas e três empates. Nos ringues, a americana foi múltiplas vezes campeã mundial, defendendo seus títulos 18 vezes em três categorias de peso diferentes. Por suas credenciais, 'The Preacher's Daughter', como é conhecida, é vista por muitos como uma das maiores pugilistas de todos os tempos - tendo seu legado devidamente reconhecido com um posto no 'Hall da Fama' da modalidade, em 2022.

