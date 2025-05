Dorival explica como planeja melhorar criação do Corinthians sem Garro

O Corinthians tem sofrido com a falta de criatividade diante da ausência do seu principal articulador, Rodrigo Garro, que está lesionado. O problema voltou a aparecer nesta quinta-feira, na vitória de 1 a 0 sobre o Racing-URU, em Montevidéu, pela Sul-Americana.

Apesar do resultado positivo, o Timão, que foi a campo com uma equipe alternativa, foi um deserto de ideias no Uruguai. O time trocou passes de forma morosa, se movimentou pouco e praticamente não criou oportunidades de balançar as redes. O gol só saiu através de um chute desviado de Matheus Bidu.

O técnico Dorival Júnior admite a dificuldade e explicou como planeja melhorar a parte criativa do Corinthians. Ele diz que tem trabalhado combinações ofensivas nos treinamentos para estimular as tabelas e triangulações.

"Estamos trabalhando muito em cima disso. A maior parte dos nossos trabalhos é de infiltração, criando condições para que existam as triangulações, tabelas, aproximações. Tudo isso é um processo, as dificuldades são naturais. As marcações estão muito concentradas, assim como nós não estamos sofrendo praticamente nada na grande maioria das partidas. Lances isolados têm tirado a possibilidade de resultados melhores. Espero que haja um crescimento coletivo, acho que individualmente estamos vendo alguns jogadores começarem a despontar, voltando a ter confiança. É pouco para o que queremos, mas estamos em um caminho interessante. Espero que a evolução continue", avaliou o comandante.

A equipe de Dorival Júnior só depende de si para avançar aos playoffs da Sul-Americana. Vice-líder do Grupo C, o time tem um ponto a mais que o América de Cali, terceiro colocado da chave, e garante no mínimo o segundo lugar em caso de vitória na última rodada. Se empatar ou perder, terá que torcer por um tropeço dos colombianos.

O Corinthians até pode assumir a liderança e se classificar diretamente às oitavas, mas precisa vencer o Huracán e tirar uma diferença de sete gols de saldo.

O próximo compromisso do clube na competição está marcado para o dia 27 de maio. O time irá enfrentar o Huracán, na Argentina, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da fase de grupos do torneio.

Antes disso, o Timão tem pela frente um clássico contra o Santos, pela nona rodada do Brasileirão. Os rivais medem forças neste domingo, a partir das 16h, na Neo Química Arena.