Em momentos distintos, Bahia e Vitória realizam o Ba-Vi 503 pelo Brasileirão

Um dos clássicos mais importantes do Brasil, Bahia e Vitória medem forças no Ba-Vi 503, com mando do Bahia, que acontece neste domingo, às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e será válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla enfrenta momentos opostos na temporada, enquanto o time de Rogério Ceni chega em um jejum de vitórias, o de Thiago Carpini quer confirmar sua reação após três jogos de invencibilidade.

Há ainda um tabu histórico a favor do Bahia, que não perde para o rival dentro da Fonte Nova há 34 anos pela Série A do Brasileiro. A última derrota aconteceu no dia 17 de fevereiro de 1991, por 1 a 0, favorável ao Vitória. No retrospecto geral, o Bahia venceu 195 vezes, contra 163 do Vitória e 144 empates.

O Bahia vive momento complicado na Libertadores, após a derrota, por 1 a 0, para o Atlético Nacional-COL, no meio de semana, quando saiu da zona de classificação para o mata-mata e vai decidir uma vaga diante do Internacional. Antes, foi superado pelo Nacional-URU, também pela Libertadores, por 3 a 1, em casa.

No Brasileiro, a situação não é diferente. A derrota para o Flamengo, por 1 a 0, na última rodada, fez o time sair do G-6 e aparece em oitavo lugar, com 12 pontos.

Do outro lado, o Vitória vem buscando a reação na temporada. O triunfo sobre o Vasco, por 2 a 1, tirou o time da zona de rebaixamento, subindo para a 14ª colocação, com nove pontos. Além disso, no meio de semana foi bem e ganhou moral após se manter vivo na Copa Sul-Americana, com a vitória sobre o Cerro Largo-URU, no Uruguai, por 1 a 0, e pode confirmar a participação na repescagem no fim do mês.

Para apimentar ainda mais o clássico, será o primeiro encontro entre os clubes após a final quente do Campeonato Baiano, conquistada pelo Bahia. Venceu por 2 a 0 como mandante e empatou no Barradão por 1 a 1. Esta partida ficou marcada por expulsões e uma discussão entre Carpini e jogadores do Bahia.

Rogério Ceni não deve poupar ninguém, visto que o clássico é uma ótima oportunidade para recuperar a confiança do time que vinha de bons resultados na temporada. Mas se ele resolver segurar um ou outro jogador, pode promover a mudança entre os atacantes, Lucho e Willian José. Além disso, Erick também pode entrar no meio de campo. De certo, são as ausências de Ronaldo, Gilberto, Arias, Kanu, Rezende e Ademir, todos no departamento médico.

Ceni analisou o atual momento do time antes do Ba-Vi: "Com relação ao cansaço não é fácil. Mental, poder de concentração. Os adversários competem, são duros. Nos últimos jogos do Brasileiro eles foram bem. Exigem muito para ficar em cenário favorável. Infelizmente você não jogar com a segurança de poder vencer, então a gente entra tentando competir ao máximo."

Do outro lado, Thiago Carpini sempre alterou a forma de jogar contra o rival na Fonte Nova. Com isso, o treinador pode promover a entrada do zagueiro Zé Marcos, armando um esquema com três zagueiros, ou jogar com três volantes, reforçando o meio de campo. Expulso contra o Vasco, Matheuzinho está fora e será substituído por Wellington Rato. Por outro lado, o lateral direito Claudinho volta de suspensão e disputa a vaga com Cáceres.

Apesar da reação, Carpini pede "pés no chão" para o Ba-Vi: "Chegamos em um bom momento, mas a gente sabe que o clássico tem particularidades muito diferentes. É um jogo atípico e diferente de qualquer outra competição. Vale o bom momento, mas é um jogo com tudo muito igual, muito disputado. A gente espera competir bem."

FICHA TÉCNICA

BAHIA X VITÓRIA

BAHIA - Marcos Felipe; Ramos Mingo, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Erick Pulga e Luciano Rodriguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ryller (Baralhas), Ronald e Wellington Rato; Osvaldo, Mosquito (Janderson) e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).