Em clássico com duas expulsões, Bahia bate o Vitória e cola no G-4 do Brasileirão

Bahia e Vitória fizeram um clássico nervoso do início ao fim neste domingo. O time tricolor, mesmo jogando com um a menos boa parte do tempo, venceu o duelo por 2 a 1 e fez a festa com a sua torcida. A partida, realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), foi válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Este foi o 503º 'Ba-Vi' em 93 anos de história. Agora, o Bahia tem 196 triunfos, enquanto o Vitória levou a melhor 153 vezes, além de 154 empates. A última vez que o Vitória bateu o Bahia foi em 31 de março de 2024, quando fez 3 a 2 pelo Campeonato Baiano.

O Bahia teve um jogador expulso nos primeiros minutos e ficou em desvantagem numérica até a metade do segundo tempo. Todos os gols, porém, saíram enquanto o Bahia estava com um a menos. Erick Pulga abriu o placar para o time tricolor, Renato Kayzer empatou, mas Michel Araújo definiu o confronto.

O Bahia, que vinha de derrota para o Flamengo, por 1 a 0, se reabilita e chega a 15 pontos. Já o Vitória, que bateu o Vasco por 2 a 1 na última rodada, volta a perder e segue com nove pontos, ameaçado pela zona de rebaixamento.

Todo mundo esperava um clássico quente, mas talvez nem tanto, principalmente no início da partida. Logo aos dois minutos, o VAR chamou o árbitro para analisar a agressão de Jean Lucas, do Bahia, em Baralhas, do Vitória. O árbitro concordou com o VAR e expulsou o jogador tricolor por soco nas costas do adversário após cobrança de lateral no setor ofensivo rubro-negro.

Apesar disso, quem marcou o primeiro gol foi o Bahia. Aos 22 minutos, a jogada começou com talento de Everton Ribeiro, que limpou o adversário na direita e acionou Caio Alexandre perto da área. Ele cruzou para a área e Erick Pulga, mesmo um pouco distante do gol e sem jeito, conseguiu uma linda cabeçada no ângulo para fazer um belíssimo gol.

Mesmo com a vantagem numérica, o Vitória não conseguia responder e o técnico Thiago Carpini tirou o volante Baralhas para a entrada do atacante Erick. Foi dele um chute de fora da área para defesa tranquila do goleiro. Osvaldo e Lucas Halter também tentaram, sem sucesso.

A conversa no intervalo funcionou e o Vitória voltou disposto a reagir no segundo tempo. Logo no começo, Kayzer recebeu na área e chutou prensado. A bola ficou viva no meio e Erick finalizou, mas para fora, perdendo grande chance. Depois, Lucas Halter acertou a trave ao completar escanteio e, no rebote, o goleiro Marcos Felipe defendeu chute de Gustavo Mosquito, salvando o Bahia.

Mas aos oito minutos, o placar ficou novamente igual. Em cobrança de falta de longe, Osvaldo levantou a bola na área e Renato Kayzer saiu de atrás para aparecer na pequena área e completar de chapa.

A vantagem, entretanto, não durou muito porque o Bahia voltou à frente do placar aos 20 minutos. A defesa do Vitória se atrapalhou dentro da área e não conseguiu afastar. Até que a bola chegou em Michel Araújo. De frente para o gol, ele não desperdiçou e chutou no alto.

Aos 25, o que já estava ruim para o Vitória, ficou pior. Pepê, volante do Vitória, foi expulso após soco na perna de Acevedo. Mesmo assim, o time rubro-negro assustou em bomba de Erick defendida por Marcos Felipe, que ainda salvou o Bahia novamente no rebote à queima-roupa de Claudinho.

O Vitória ainda tentou buscar o empate com cabeçada de Edu e chute de Gustavo Mosquito, mas não conseguiu evitar a derrota. Na décima rodada, os dois times jogam no domingo. Às 11h, o Bahia visita o Grêmio na arena adversária, em Porto Alegre (RS). Mais tarde, às 18h30, o Vitória recebe o Santos no Barradão, em Salvador (BA).

O Bahia, porém, entra em campo antes, na quarta-feira, às 19h30, quando faz o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Paysandu, na Arena Fonte Nova. No primeiro duelo, os baianos venceram por 1 a 0 e agora jogam por um empate.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 1 VITÓRIA

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo) e Cauly (Erick); Lucho Rodríguez (Tiago) e Erick Pulga (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho (Carlos Eduardo), Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller (Pepê), Ronald Lopes e Baralhas (Erick); Wellington Rato (Gustavo Mosquito), Renato Kayzer e Osvaldo (Janderson). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Erick Pulga, aos 22 minutos do primeiro tempo. Renato Kayzer, aos oito, e Michel Araújo, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilberto e Erick Pulga (Bahia). Claudinho, Ronald Lopes e Erick (Vitória).

CARTÕES VERMELHOS - Jean Lucas (Bahia). Pepê (Vitória).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 1.772.206,00.

PÚBLICO - 47.796 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).