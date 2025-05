Elenco reforçado e CT europeu: Bragantino sonha em rivalizar com Palmeiras

Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), no estádio Municipal Cícero de Souza Marques. O duelo é um confronto direto pela liderança do Brasileirão: o Alviverde lidera com 19 pontos, enquanto o Massa Bruta é o 3º com 17.

A campanha de destaque do Bragantino neste início de Brasileirão não é uma surpresa para quem trabalha no dia a dia do clube. O time brigou contra o rebaixamento no ano passado, mas agora conta com um elenco reforçado e um "CT europeu", que acabou de completar um ano. O clube acredita que pode alçar voos mais altos nesse ano e, enfim, rivalizar com as principais equipes, caso do próprio Palmeiras.

O que aconteceu

O Red Bull Bragantino acredita que montou elenco bem mais forte do que no ano passado. Os nomes que chegaram em 2025 são: Isidro Pitta (ex-Cuiabá), Fernando (ex-RB Salzburg, com passagem na base do Palmeiras), Lucas Barbosa (ex-Santos, com destaque no Juventude no ano passado), Guzmán Rodríguez (ex-Peñarol e titular absoluto do Bragantino), Gabriel (ex-Palmeiras, Corinthians e Inter), Agustín Sant'Anna (ex-River Plate) e Fabinho (ex-Palmeiras).

O calendário é "aliado" do RB Bragantino. A equipe terminou o Brasileirão do ano passado na 16ª posição e não se classificou para nenhuma competição continental. Enquanto as principais equipes do campeonato nacional se dividem em três competições, o Massa Bruta só precisa lidar com o Brasileiro e a Copa do Brasil.

Ex-Palmeiras e Corinthians é um símbolo da mudança de mentalidade na equipe. Quem acompanha o dia a dia do clube afirma que a chegada do volante Gabriel Girotto, hoje com 32 anos, mudou a mentalidade do elenco. Gabriel conquistou títulos pelos dois clubes da capital paulista e tem sido peça importante no elenco jovem do Massa Bruta.

Gabriel Girotto em ação com a camisa do Red Bull Bragantino em jogo contra o Grêmio Imagem: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

CT europeu também motiva o Red Bull Bragantino. No ano passado, o clube inaugurou o CPD (Centro de Performance & Desenvolvimento), localizado em Atibaia, cerca de 20 minutos de Bragança Paulista. O projeto do novo CT foi "exportado" do que a Red Bull já tinha montada em Salzburg e em Leipzig (onde tem times na Europa), e a estrutura impressiona. O UOL esteve no CT em Leipzig e em Atibaia, e pôde acompanhar de perto as semelhanças no resultado final.

O discurso interno é de que o clube já tem tudo à disposição para enfim conquistar um título relevante. O elenco mais encorpado e a estrutura são motivos de orgulho para esta temporada.

A única coisa que falta para o RB Bragantino é ganhar um título, e estamos cada vez mais perto disso. Você pode ver em outros anos, nós sempre incomodamos, mas falta algo a mais que é o título. Todos que trabalham aqui, desde o elenco ao estafe, buscam essa evolução dia após dia. A cada dia sentimos que estamos mais perto de conquistar e elevar o nome do Red Bull Bragantino. Jhon Jhon, meia do RB Bragantino, em entrevista ao UOL.

O Bragantino teve campanhas recentes importantes no Brasileirão e bateu na trave na Copa Sul-Americana. O Massa Bruta chegou à final da Sula em 2021, mas acabou perdendo para o Athletico-PR. Também em 2021, o Braga ficou na 6º posição do Brasileirão com 56 pontos, e em 2023 repetiu o 6º lugar, mas com uma campanha mais expressiva: 62 pontos (com uma diferença de apenas oito pontos para o campeão Palmeiras).

Destaques do novo CT do Red Bull Bragantino

Cinco campos de grama natural

Dois campos de grama sintética

Mais de 19 mil m2 de área construída

Alojamento das categorias de base

Mini-estádio com capacidade para mil pessoas (grama natural; abrigará jogos da categoria de base e do time feminino)

Duas academias com equipamentos importados, 100% novos e modernos

Seis prédios

86 quartos

Veja fotos do CT do Red Bull Bragantino

Centro de Performance & Desenvolvimento (CPD), o novo centro de treinamento do Red Bull Bragantino Imagem: Reprodução/Red Bull Bragantino

Centro de Performance & Desenvolvimento (CPD), o novo centro de treinamento do Red Bull Bragantino Imagem: Reprodução/Red Bull Bragantino

O novo centro de treinamento do RB Bragantino tem sete campos (cinco de grama natural e dois sintéticos) Imagem: Reprodução/Red Bull Bragantino