Dorival vê Corinthians em evolução e atualiza quadros clínicos de Memphis e Garro

O Corinthians ganhou do Santos na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, e satisfez o técnico Dorival Júnior. O treinador enxerga evolução no time, mas apontou os erros cometidos no primeiro tempo do clássico e explicou as correções necessárias para a segunda etapa.

"A realidade é que nos faltava as infiltrações. Nós tínhamos o controle de jogo, mas muitos jogadores estavam se movimentando à frente da segunda linha do Santos, mas às vezes você não consegue passar as informações no campo. O que tínhamos que ter tido era um preenchimento maior", avaliou o comandante.

"Nós passamos a jogar entrelinhas. Começamos a ter uma aproximação maior, com troca de passes e infiltrações. Quando seus meias voltam para buscar a bola no pé do zagueiro, você não tem esse ataque à última linha. Estávamos trocando passes de forma morosa, depois nos posicionamos corretamente. Isso contribuiu para o nosso crescimento, começamos a ter volume de jogo, não só a posse pela posse. Corrigimos isso para o segundo tempo, mudamos algumas coisas. Começamos a pesar a linha adversária e criar um pouco mais", acrescentou.

A equipe do Parque São Jorge tem sofrido com uma alta quantidade de desfalques. Para o jogo contra o Peixe, por exemplo, Dorival não contou com Memphis Depay, Garro, Matheuzinho e Gustavo Henrique, todos entregues ao departamento médico.

O técnico falou sobre os seus planos para as próximas partidas diante das ausências e atualizou os quadros de Garro e Memphis.

"Sinto que a equipe está evoluindo em todos os aspectos. Hoje foi um jogo difícil, tivemos paciência e encontramos nosso gol. Ainda temos que ter cuidado para nos aproximarmos do pelotão de frente. Acho que a cada rodada as coisas vão melhorar, espero que possamos melhorar mais durante a parada. Temos jogadores importantes que estão fora de combate, o Garro, o Memphis, são jogadores muito importantes. Mesmo assim, acho que a equipe está dando uma boa resposta. Temos mais uma decisão na terça e buscaremos uma equipe que entregue energia. Ainda não temos um equilíbrio, uma regularidade, mas estamos no caminho", analisou.

"O Memphis não tem questão cirúrgica, não há essa necessidade. Teve uma torção muito forte no tornozelo, um inchaço muito grande. Talvez no meio de semana ele tenha condições de iniciar os trabalhos. O Garro começa a voltar agora aos trabalhos, está iniciando essa transição. Espero que volte o mais rápido possível, quem sabe possamos ter por um ou dois jogos antes da parada para o Mundial de Clubes", concluiu.

O Corinthians agora vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Timão mede forças com o Novorizontino, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio. A equipe de Dorival Júnior conta com a vantagem de 1 a 0 e precisa de um empate para avançar.