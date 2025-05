Dorival evita falar em time ideal e garante equipe com 'energia, luta e dedicação'

Foram apenas 6 jogos no comando do Corinthians, mas Dorival Júnior já desfruta de certo prestígio com a torcida. A vitória sobre o Santos neste domingo, na Neo Química Arena, serviu não apenas para somar importantes pontos na tabela do Brasileirão, mas para testar seu elenco.

Tendo em vista a utilização de Soteldo na beirada pelo técnico Cléber Xavier e a lesão de Matheuzinho, Dorival optou por utilizar Félix Torres na lateral direita. O zagueiro equatoriano foi então utilizado para cumprir a função, o que acabou dando um resultado positivo para o treinador, que o manteve durante os 90 minutos de partida.

"Eu falei que o Leo (Maná) tinha jogado e dois dias e meio eu não ia colocar em campo, de maneira nenhuma, tendo um jogador perigosíssimo pelo lado como é Soteldo", justificou Dorival. "Eu busquei uma opção. Se não fosse Félix (Torres), seria um outro atleta, com certeza, mas não teria sido o Leo nesse momento."

Com menos de um mês no cargo, Dorival começa a ter noção das peças que tem no elenco e com quais jogadores pode ou não contar. Perguntado sobre possíveis chegadas de reforços, pauta abordada recentemente pelo presidente Augusto Melo, o comandante não esquivou e disse que sim, está de olho no mercado.

"Com relação a contratações: eu converso isso diariamente com o Fabinho (Soldado, executivo de futebol). Trocamos ideia a todo momento", declarou o técnico. "O Corinthians está atento ao mercado, tudo dentro das possibilidades do clube. Mas, é natural que esses movimentos acontecerão na hora certa. Respeitando os profissionais que aqui estão e, naturalmente, tentando melhorar ainda mais a qualidade do nosso grupo."

TIME 'IDEAL'?

Dorival negou quando perguntado se havia traçado um planejamento para encontrar um time ideal do Corinthians, tendo em vista uma reclamação constante por parte dos torcedores que pedem por solidez entre os 11 que iniciam os jogos.

"Não tem isso. Nós dependemos muito de uma equipe com energia em campo. Essa energia tem de vir daqueles que estão um pouco mais recuperados", explicou o treinador alvinegro. "Eu não me preocupo com uma equipe base. Essa equipe base vai sofrer variações a todo instante."

"O importante é que nós tenhamos a equipe passando confiança. Eu sinto que a equipe está evoluindo. Está melhorando em muitos aspectos. Hoje nós tivemos um jogo difícil. Tivemos paciência suficiente para trocar passes, mesmo faltando a infiltração no primeiro tempo. No segundo, já corrigido, nós criamos boas oportunidades de gol. Encontramos o nosso gol."

Dorival ainda fez questão de conter a animação. São apenas 6 jogos no comando do Corinthians, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O triunfo no clássico com o Santos fez a equipe subir dois degraus no Brasileirão. Agora, o time alvinegro é o 8º colocado com 13 pontos.

"Estamos numa situação no campeonato que ainda requer cuidados. Temos de ter muita atenção para que possamos nos aproximar o máximo possível deste primeiro pelotão que vem à nossa frente. Eu acho que a cada rodada as coisas vão melhorando um pouquinho", disse.

Em seguida, falou sobre o departamento médico, analisando não apenas os jogadores corintianos que estão de fora, mas também os desfalques dos principais rivais na competição.

"Nós temos jogadores importantes que estão fora de combate neste momento. O Garro que é um jogador diferenciado. Memphis, que teve uma lesão muito séria. Uma torção brusca de tornozelo. São jogadores muito importantes pra gente. Mesmo assim eu acho que a equipe vem dando uma boa resposta."

"Pra tão pouco tempo, já jogamos três campeonato praticamente nos primeiros jogos que participamos aqui no Corinthians. Não é fácil, não é simples, temos mais uma decisão na quarta-feira. E mais uma vez: teremos uma equipe em campo que possa entregar energia, luta e dedicação. Vamos ficar atentos a tudo isso, porque campeonato não para e nós não temos como alcançar uma recuperação."

"Talvez o Corinthians seja uma das poucas equipes que não vem tendo lesões musculares até então. Isso pra nós é um ponto muito positivo. Eu vejo a cada rodada uma equipe perdendo dois ou três jogadores atuando em campo, tendo necessidade de trocas praticamente no início das suas partidas. O que pra gente vem sendo um ponto positivo. Ainda não temos um equilíbrio, ainda não temos uma regularidade, concordo. Mas estamos no caminho", finalizou.