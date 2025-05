Dorival escala Félix de lateral no Corinthians, e Santos terá Zé Rafael; veja times

Corinthians e Santos estão escalados para o clássico que acontece neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Depois de poupar o elenco na vitória sobre o Racing-URU, na Sul-Americana, o técnico Dorival Júnior mandará a campo a equipe titular. Sem Memphis Depay, com uma entorse no tornozelo direito, o treinador começa o jogo com Igor Coronado. Félix Torres será o titular na lateral-direita na ausência de Matheuzinho, desfalque por um edema na coxa direita.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon; José Martínez; André Carrillo, Igor Coronado e Breno Bidon; Yuri Alberto.

Raniele, recuperado de edema muscular na coxa direita, volta a ser opção para Dorival e começa no banco de reservas. Por outro lado, o técnico ainda não conta com Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal).

O Santos, por sua vez, foi escalado com mudanças pelo técnico Cléber Xavier, que ganhou os desfalques de Aderlan e Diego Pituca, de última hora. O volante Zé Rafael, que voltou aos gramados depois de uma cirurgia na coluna, na última rodada, terá a primeira chance como titular.

A escalação do Santos, portanto, tem: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Soteldo e Tiquinho Soares.

SANTOS ESCALADO PRO CLÁSSICO ALINVEGRO! ???? pic.twitter.com/4iKqGW2Lsc ? Santos FC (@SantosFC) May 18, 2025

O meia-atacante Neymar já está em transição física, mas ainda é baixa para o embate entre os alvinegros. Além dele, não estão à disposição o volante João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e o atacante Guilherme (lesão na coxa esquerda). O zagueiro Gil também é baixa. O atacante Julio Furch, reintegrado ao elenco nesta semana, não foi relacionado.

Classificações de Santos e Corinthians no Brasileirão

Nem Corinthians nem Santos vivem situações muito cômodas no Brasileirão. O Timão soma dez pontos e ocupa o 12° lugar, a um da zona do rebaixamento. São três vitórias, um empate e quatro derrotas. Já o Peixe está no Z4, ocupando o penúltimo lugar, com cinco pontos. Foram, até aqui, uma vitória, dois empates e cinco derrotas.

Arbitragem

Por fim, a arbitragem do jogo conta com o árbitro Raphael Claus (SP), os assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) e com Caio Max Augusto Vieira (GO) no VAR.