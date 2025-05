Deivid Washington projeta Clássico Alvinegro e aponta "recuperação" do Santos no Brasileirão

Neste sábado, no CT Rei Pelé, o Santos encerrou sua preparação para enfrentar o Corinthians, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades, Deivid Washington projetou o jogo, que representa uma "recuperação" do Peixe na competição.

"Neste momento, minha energia está toda no clássico. A gente sabe da importância desse jogo para nossa recuperação no campeonato, e vamos com tudo em busca dos três pontos", declarou o jogador de 19 anos, que participou de nove partidas pelo Alvinegro Praiano nesta temporada e marcou um gol.

As duas equipes chegam ao clássico vivendo momentos distintos na tabela da Série A. O Corinthians ocupa a décima colocação, com 10 pontos - soma três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Já o Santos amarga a vice-lanterna, com somente cinco pontos, e faz campanha de um triunfo, dois empates e cinco reveses.

O Peixe não sabe o que é vencer há cinco partidas, com três derrotas e dois empates - o último deles diante do Ceará, em 0 a 0, como mandante. A última vitória do time santista foi no dia 16 de abril, sobre o Atlético-MG, em casa, por 2 a 0.

O técnico Cléber Xavier também terá ausências. O comandante segue sem poder contar com os atacantes Neymar e Guilherme, e também com o volante João Schmidt. Os três estão fora de combate devido a lesões musculares na coxa esquerda.