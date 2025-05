Decisivo no Corinthians, Yuri Alberto vira artilheiro da Arena e celebra: "Só gratidão"

O Corinthians venceu o Santos na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, por 1 a 0, e afundou o rival no Z4 do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória, que coloca o Timão próximo ao G6, foi marcado por Yuri Alberto, que virou o maior artilheiro da história do estádio alvinegro.

O camisa 9 agora soma 44 tentos na casa corintiana, ultrapassando o companheiro Romero, com 43. Decisivo contra o Peixe, ele comemorou a marca após o apito final.

"Uma vitória muito importante. Foi um jogo difícil, um primeiro tempo muito difícil. No segundo nós conseguimos criar algumas oportunidades. Pude fazer o gol, um gol muito importante. Só agradecer a Deus por estar alcançando marcas que nunca alcancei na minha carreira. Agradecer à torcida que também me dá uma força gigantesca", disse o centroavante em entrevista à TV Globo.

"Só gratidão por alcançar essas marcas ao lado de caras gigantescos. É uma experiência absurda o que estou vivendo aqui", acrescentou.

Yuri Alberto também avaliou a temporada do Corinthians. Ele acredita que o time irá crescer ainda mais com a volta de jogadores que estão lesionados, como Memphis Depay, Garro e Matheuzinho.

"A gente tem um time muito forte, estamos mostrando isso a cada jogo. Mesmo com grandes jogadores fora, conseguimos batalhar e conquistar grandes vitórias. Esses nomes retornando vão nos ajudar ainda mais, todos têm uma importância muito grande", comentou.

O Corinthians agora vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Timão mede forças com o Novorizontino, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio. A equipe de Dorival Júnior conta com a vantagem de 1 a 0 e precisa de um empate para avançar.