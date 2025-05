Cuiabano elogia a atuação do Botafogo no clássico

O Botafogo empatou com o Flamengo por 0 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não sair com a vitória, o lateral Cuiabano elogiou o desempenho do Glorioso.

"Clássico é sempre um jogo difícil. Na segunda parte acho que merecíamos ter vencido. Faltou o detalhe. É seguir trabalhando para ir bem no campeonato. É agradecer o torcedor pelo apoio", disse ao Premiere.

Com o empate, o Botafogo continua no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está na 11ª posição, com 12 pontos, três atrás do Bahia, primeiro time no G-6.

Sua torcida sempre dá um show! ??? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/zkt2Lew0BX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 19, 2025

Próximos jogos do Botafogo

Agora, o Botafogo passa a focar na Copa do Brasil. A equipe carioca encara o Capital-DF, fora de casa, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Glorioso está com grande vantagem após ter goleado por 4 a 0 no duelo de ida.

Após enfrentar o Capital-DF, a equipe de Renato Paiva tem jogo decisivo na Libertadores. Dia 27, às 21h30, o Botafogo recebe o Universidad de Chile pela sexta rodada da fase de grupos.

Já no Brasileirão, o Botafogo volta a campo apenas no dia 1º de junho, às 16h, quando visita o Santos, pela décima rodada.