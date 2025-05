Cruzeiro e Atlético fazem clássico no Mineirão com disputa direta por espaço no topo da tabela

Cruzeiro e Atlético-MG entram em campo neste domingo, às 20h30, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, em mais um capítulo da histórica rivalidade mineira. Embalado pela boa campanha até aqui, o Cruzeiro quer manter o embalo diante de sua torcida, enquanto o Atlético busca regularidade para se firmar entre os primeiros colocados.

Com 16 pontos, o time celeste vem de uma vitória convincente sobre o Sport por 4 a 0 e briga diretamente pela liderança da competição. Para o técnico Leonardo Jardim, a tendência é usar força máxima no clássico, inclusive com o retorno de Lucas Romero após suspensão. Eduardo, que foi bem na última rodada, também pode ser mantido. Gabigol, mais uma vez, deve começar no banco.

"É um clássico, mas vale três pontos igual. A gente sabe da rivalidade, das torcidas, como elas ficam durante a semana. Mas a gente tem que ser frio", afirmou o atacante.

Já o Atlético soma 12 pontos e busca emplacar uma sequência positiva após vencer o Fluminense por 3 a 2 na rodada anterior. A equipe de Cuca, que tem à disposição um dos elencos mais fortes do campeonato, não poderá contar com Cuello, suspenso. A tendência é que Junior Santos assuma a vaga no ataque. Igor Gomes, mesmo tendo agradado, deve seguir entre os suplentes. A expectativa dentro do clube é de que uma vitória fora de casa no clássico possa servir como ponto de virada para o time embalar na competição.

Dudu, recém-contratado pelo Atlético, não poderá entrar em campo no clássico, já que só poderá estrear após a abertura da janela de transferências, criada para os clubes que disputarão o Mundial de Clubes. O jogador, que teve passagem recente pelo Cruzeiro, estará presente nos bastidores da partida e acompanhará tudo de perto no Mineirão. Sua chegada gerou repercussão por acontecer logo após a rescisão com o rival celeste, e naturalmente será um dos assuntos em torno do ambiente do clássico.

"Só falamos do clássico de domingo. Nossa cabeça também já está assim. O Cruzeiro tem uma equipe de força e velocidade. Tem uma transição rápida, joga pressionando o adversário, tentando roubar a bola no campo de ataque. Agora a gente vai analisar, treinar bem para fazer um bom jogo no domingo", declarou Cuca, que deve manter a base da equipe que venceu o Flu, com Igor Gomes mais uma vez como opção no banco.

O duelo mineiro também carrega um peso histórico importante. Em 393 encontros oficiais, o Atlético leva vantagem com 156 vitórias, contra 130 do Cruzeiro e 107 empates. No entanto, o time celeste não vence o rival há cinco jogos - são três derrotas e dois empates.

A expectativa é de casa cheia no Mineirão. O Cruzeiro já confirmou a venda antecipada de 50 mil ingressos para o clássico, e a diretoria celeste espera um ambiente favorável para empurrar o time rumo a mais uma vitória, que pode deixá-lo mais perto da liderança.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X ATLÉTICO

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ATLÉTICO - Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Júnior Santos, Hulk e Rony. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).