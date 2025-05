Cris Cyborg vence por nocaute no boxe e celebra 20 anos de carreira

A veterana dos esportes de combate, Cris Cyborg, voltou ao ringue neste sábado (17), no Fight Night San Jose, realizado na Califórnia (EUA), e conquistou mais uma vitória em sua trajetória no boxe profissional. A brasileira superou a norte-americana Precious Harris McCray por nocaute técnico ainda no primeiro round, em um duelo no qual demonstrou domínio desde os instantes iniciais.

O resultado marcou o quinto triunfo da curitibana como pugilista, mantendo sua invencibilidade na modalidade. Aos 39 anos, ela viveu um momento simbólico: exatamente duas décadas antes, em 17 de maio de 2005, estreava no MMA profissional em uma luta contra Erica Paes, no Brasil.

Após o confronto, a atleta se emocionou ao recordar a data especial e o caminho trilhado ao longo de 20 anos dedicados às artes marciais. Emocionada, ressaltou o papel de sua trajetória como fonte de inspiração para outras mulheres que sonham em seguir carreira no mundo das lutas.

- Estou muito feliz e grata pela oportunidade. Hoje faz 20 anos que estou no esporte. Eu sempre quis mostrar que meninas também podem lutar. Sou muito orgulhosa de ter feito isso através do MMA e, hoje, do boxe profissional - declarou, ainda no ringue.

De volta ao MMA?

Apesar da recente atividade nos ringues, Cyborg confirmou que pretende retornar ao MMA em breve. No entanto, não descarta a possibilidade de buscar uma disputa de cinturão no boxe profissional futuramente. Com um histórico consolidado nas artes marciais mistas e um início promissor na nobre arte, a lutadora segue ativa e relevante no cenário das lutas, mantendo viva a trajetória de uma das atletas mais vitoriosas da história do esporte.

