Corinthians supera desfalques, grita gol com 'delay' e afunda Santos no Z4

Sem seus principais jogadores, o Corinthians venceu o Santos por 1 a 0, na tarde de hoje (18), na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto marcou o gol da vitória corintiana, que só foi validado após checagem do VAR. A decisão da arbitragem de vídeo demorou para acontecer e, por isso, o grito de gol ficou "entalado" por mais de um minuto na garganta da torcida.

O Timão saltou na tabela, indo aos 13 pontos, na 7ª colocação. O Peixe permanece na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, com 5 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians é diante do Novorizontino, na quarta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. A equipe de Dorival Júnior fez a vantagem por 1 a 0 na ida.

Já o Santos visita o CRB, pela mesma etapa da Copa do Brasil, na quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O time da Baixada leva o empate por 1 a 1 da ida, na Vila Belmiro.

Corinthians supera ausências e vence o Santos

Ao contrário do que se esperava, o Santos propôs mais o jogo no primeiro tempo do que o Corinthians. Porém, desperdiçou duas chances claras de abrir o placar, uma com Zé Ivaldo, de cabeça, e outra com Barreal, em finalização para fora. O Corinthians, sem Memphis e Rodrigo Garro, abusou das bolas aéreas para tentar incomodar o adversário e pecou nas construções de jogadas pelo meio. Esperança criativa do Timão, Igor Coronado quase não apareceu, tirando uma bela cobrança de falta, próxima à meia-lua da área santista, que terminou com defesa do Brazão. No mais, a etapa inicial foi morna, com muitos erros de passes e faltas desnecessárias para ambos os lados.

Mesmo com alguns erros individuais, o Corinthians mudou de postura na segunda etapa e marcou o gol da vitória. O Peixe se encolheu no campo de defesa e, assim, Timão aproveitou para subir a marcação e pressionar a saída adversária. O gol da vitória aconteceu com auxílio do VAR, após Brazão defender uma finalização de Yuri Alberto, aos 21 minutos.

Yuri Alberto disputa bola com Tomás Rincón, em Corinthians x Santos Imagem: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lances importantes

Soteldo desperdiça bom ataque. Luan Peres fez passe longo em profundidade, André Ramalho perdeu o 'timing' e não errou o corte no carrinho, Barreal pegou a sobra e cruzou por baixo. Angileri cortou parcialmente, Soteldo ficou com o rebote e não finalizou, sem conseguir ajeitar para nenhum companheiro.

Zé Ivaldo cabeceia para fora. Após cobrança de escanteio, Barreal aproveitou a sobra e levantou na segunda trave. Yuri Alberto cortou parcialmente, e Rollheiser cruzou no rebote, com muita categoria, para Zé Ivaldo. O zagueiro subiu cara a cara com Hugo Souza, mas cabeceou para fora. A bola passou raspando do lado esquerdo do goleiro corintiano.

Barreal finaliza para fora. Rollheiser cruzou da meia-esquerda para a área, Cacá atrapalhou Bidon na marcação, e a bola sobrou para Barreal, livre, finalizar. Cara a cara, o meia bateu mal e mandou para fora, pelo lado direito.

Brazão espalma! Em cobrança de falta perto da meia-lua da área santista, Igor Coronado cobrou colocado, buscando o ângulo direito de Brazão. O goleiro saltou e espalmou para a linha de fundo.

1x0 com revisão do VAR. Martínez cruzou da ponta direita, Yuri Alberto subiu mais do que a defesa do Santos e cabeceou no canto da trave esquerda de Brazão. O goleiro se esticou todo para tirar do gol. A bola entrou por completo, mas a arbitragem não viu e mandou o lance seguir. Na revisão do VAR, o gol foi validado.

Escobar expulso. Em disputa, Martínez provocou e se desentendeu com Escobar. Os dois foram amarelados por Klaus. Como Escobar já tinha cartão, foi expulso.

2º gol de Yuri Alberto anulado. Félix Torres ganhou de Deivid Washington com falta, no meio de campo, e lançou Yuri Alberto em velocidade. O camisa 9 entrou na área e bateu por cima do goleiro, fazendo um golaço. No entanto, o VAR chamou para a revisão, e a falta no início da jogada foi dada.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 SANTOS

Data e horário: 18/05/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Competição: 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex And Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Público: 46.535 pagantes

Renda: R$ 3.429.158,00

Cartões amarelos: Igor Coronado, Martínez (COR); Zé Rafael, Escobar (SAN)

Cartões vermelhos: Escobar (SAN)

Gol: Yuri Alberto, aos 21'/2ºT

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Martínez (Talles Magno) e Breno Bidon (Raniele); Carrillo (Ryan), Igor Coronado (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Jr.

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Rincón e Zé Rafael (Gabriel Bontempo); Barreal (Thaciano), Rollheiser (Luca Meirelles) e Soteldo (Mateus Xavier); Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Cleber Xavier.