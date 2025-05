Corinthians tem desfalque de Memphis contra o Santos; veja escalações

Do UOL, em Santos (SP)

Corinthians e Santos estão escalados para o clássico de hoje, às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians não conta com Memphis Depay por causa da torção no tornozelo. Matheuzinho, com edema na coxa direita, também é desfalque.

O Santos promove a estreia de Zé Rafael como titular e não terá Aderlan (indisposição) e Diego Pituca (inflamação no tendão de aquiles). Neymar, João Schmidt e Guilherme continuam no departamento médico.

O Corinthians de Dorival Júnior vai a campo com: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Breno Bidon, Maycon, José Martinez e Igor Coronado; Carrillo e Yuri Alberto.

O Santos de Cleber Xavier está confirmado assim: Gabriel Brazão, Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Soteldo e Tiquinho Soares.

O Corinthians começa o jogo no 12º lugar, com 10 pontos, enquanto o Santos é o vice-lanterna, com cinco.