Corinthians busca estabilidade no Brasileiro diante de Santos em crise

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time do Parque São Jorge quer uma vitória para se estabilizar na parte de cima da tabela, a equipe santista precisa voltar a triunfar de maneira urgente para espantar a crise que ronda o clube.

A vitória por 1 a 0 diante do Racing, no Uruguai, não só manteve o Corinthians vivo na briga por uma vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana como encheu o time de ânimo para enfrentar o rival. Será o terceiro duelo com os santistas em 2025. Nas outras duas oportunidades, ambas realizadas em Itaquera, o time corintiano levou a melhor por 2 a 1.

Pelo Brasileirão, o Corinthians vem de derrota fora de casa para o Mirassol. O resultado deixou o time na décima colocação, com dez pontos. Dependendo da combinação de resultados, uma vitória neste domingo pode colocar a equipe no G-6. O foco no clássico é tão grande que o elenco dormiu no CT Joaquim Grava na madrugada de sexta após o retorno de Montevidéu. Memphis Depay, que não jogou no meio de semana por causa de um problema no tornozelo, deve permanecer fora.

"A readaptação é essa loucura de um campeonato atrás do outro. Jogamos a primeira pela Copa do Brasil, a segunda pelo Campeonato Brasileiro e a terceira pela Sul-Americana. Três competições em uma semana, uma diferente da outra, exigindo uma adaptação mais rápida nossa que estávamos em outra condição", disse Dorival após a vitória pela sul-americana.

Pelo lado do Santos, a cobrança por vitória é para 'ontem'. A equipe santista levou a melhor em apenas uma partida em oito rodadas e não comemora um triunfo há cinco jogos no Brasileirão, resultado que colocaram o time da Baixada na penúltima posição, com apenas cinco pontos.

Ainda não será desta vez que Neymar vai entrar em campo. O camisa 10 está em trabalho de transição junto à fisioterapia, e a comissão técnica encabeçada por Cléber Xavier espera tê-lo à disposição na quinta-feira, quando o Santos enfrenta o CRB, em Alagoas, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Quem também não joga é o zagueiro Gil. Ele está afastado de problemas particulares e só deve voltar aos treinos na próxima semana. Em contrapartida, Zé Ivaldo e o meia Gabriel Bontempo voltaram a trabalhar com bola na sexta após ausência na atividade do dia anterior e não preocupam para o clássico.

O Santos vem de empate sem gols com o Ceará, mas, apesar da pressão por resultados, o presidente Marcelo Teixeira vê o clássico como oportunidade de o time se recuperar e dar confiança ao torcedor. "Nada melhor que um clássico. Com todo respeito ao Corinthians, joga em casa e pode até ser o favorito pela campanha que faz, mas o clássico é o momento ideal para nós mostrarmos porque estamos neste Campeonato Brasileiro", disse.

As equipes já disputaram 353 partidas ao longo da história. O retrospecto é de 139 vitórias do Corinthians, 112 do Santos e 102 empates.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

SANTOS - Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Zé Rafael (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Rollheiser, Thaciano (Barreal), Soteldo e Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Cléber Xavier.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).