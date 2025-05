Corinthians bate Santos com gol de Yuri Alberto, afunda rival no Z4 e se aproxima do G6

O Corinthians venceu o Santos na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, por 1 a 0, e afundou o rival no Z4 do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória, que coloca o Timão próximo ao G6, foi marcado por Yuri Alberto.

A equipe do Parque São Jorge pulou para o oitavo lugar na tabela de classificação, com 13 pontos. A distância para o sexto colocado Bahia é de apenas dois. O Peixe, por sua vez, fica estacionado na penúltima colocação, com cinco.

Corinthians e Santos agora viram a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Timão mede forças com o Novorizontino, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio. A equipe de Dorival Júnior conta com a vantagem de 1 a 0 e precisa de um empate para avançar.

Já o Peixe viaja para Maceió e encara o CRB um dia depois, no Estádio Rei Pelé, às 21h30, por uma vaga nas oitavas de final. O Alvinegro Praiano não saiu do empate de 1 a 1 na primeira partida, disputada na Vila Belmiro, e terá que vencer para passar de fase.

O jogo

O início do jogo foi estudado, com poucas chances de gol. O Santos, mesmo em má fase, tomou as rédeas e chegou com perigo pela primeira vez aos 20 minutos, quando Rollheiser recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Zé Ivaldo, que estava livre de marcação na pequena área, mas cabeceou para fora.

O Peixe teve mais uma oportunidade aos 32 minutos. Rollheiser cruzou na área e viu a defesa do Corinthians afastar mal, entregando a bola para Barreal. O argentino dominou dentro da área e chutou cruzado, assustando Hugo Souza.

O Timão cresceu na reta final do primeiro tempo e respondeu aos 39, através de Igor Coronado. O meia cobrou falta com firmeza e obrigou Gabriel Brazão a fazer boa defesa.

Segundo tempo

O Corinthians impôs mais dificuldades ao Santos na etapa final e conseguiu abrir o placar aos 20 minutos. Martínez disparou pela direita e cruzou para Yuri Alberto, que cabeceou para o gol. Gabriel Brazão chegou a defender, mas a bola cruzou a linha, portanto, 1 a 0 para os donos da casa.

O Timão chegou a fazer o segundo em um contra-ataque, mais um vez com Yuri Alberto, aos 40 minutos, mas o gol foi invalidado pelo VAR por conta de uma falta na origem do lance. O Peixe até tentou reagir, mas, em desvantagem pela expulsão de Escobar, pouco conseguiu criar a amargou mais uma derrota.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 x 0 SANTOS

Data: 18 de maio de 2025, domingo



Horário: às 16h (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Raphael Claus (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



Cartão vermelho: Escobar (Santos)



Cartões amarelos: Igor Coronado e José Martínez (Corinthians); Zé Rafael, Escobar, Zé Ivaldo e Luan Peres (Santos)



Público: 46.932 torcedores



Renda: R$ 3.429.158,00

GOL: Yuri Alberto, aos 20' do 2°T (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon; José Martínez (Talles Magno); André Carrillo (Ryan), Igor Coronado (Raniele) e Breno Bidon (Romero); Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior

SANTOS: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Rollheiser (Luca Meirelles); Barreal (Thaciano), Soteldo (Mateus Xavier) e Tiquinho Soares (Deivid Washington).



Técnico: Cleber Xavier