Com um a menos desde o primeiro tempo, Bahia vence o clássico contra o Vitória pelo Brasileirão

Bahia e Vitória se enfrentaram, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Fonte Nova, com um a menos desde o primeiro tempo, o Tricolor de Aço venceu por 2 a 1, com gols de Erick Pulga e Michel Araújo. Enquanto Renato Kayzer marcou para o Leão.

Com o resultado, o Bahia volta a vencer na competição e sobe para a 6ª posição, com 15 pontos conquistados. Por outro lado, o Vitória cai para a 16ª colocação, com nove pontos, mesma pontuação do Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Paysandu, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. O Vitória encara o Santos no próximo domingo, às 18h30, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão.

?? GANHAAMOOOOOS! Mesmo com um a menos desde o início, Esquadrão se supera e vence Ba-Vi por 2 a 1. Gols de Pulga e Michel. Quarta vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, novamente na Fonte. #BBMP pic.twitter.com/HMWq4iJNpH ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 18, 2025

O Jogo

Com apenas quatro minutos de bola rolando, Jean Lucas agrediu Gabriel Baralhas e deixou o Bahia com um homem a menos, após receber cartão vermelho direto.

Mesmo em desvantagem, o Tricolor abriu o placar aos 23 minutos. Caio Alexandre recebeu na entrada da área e cruzou na direção de Erick Pulga, que subiu mais alto que a marcação e acertou uma bela cabeçada no ângulo.

O primeiro tempo seguiu sem que o Vitória conseguisse aproveitar o homem a mais e se impor no clássico.

Já na segunda etapa, a equipe do técnico Thiago Carpini voltou melhor e passou a pressionar o Bahia. Em cobrança de falta, Osvaldo levantou a bola na área e Renato Kayzer apareceu sozinho para deixar tudo igual no clássico, aos oito minutos.

O Vitória seguiu em busca da virada, mas parou em boas defesas de Marcos Felipe. Aos 20 minutos, após jogada pela ponta esquerda, a zaga do Rubro-negro não afastou o cruzamento e, após bate e rebate dentro da área, Michel Araújo finalizou e marcou o segundo do Bahia.

Aos 25 minutos, o Vitória também teve um jogador expulso. Pepê acertou um soco no joelho de Acevedo e, após revisão do VAR, recebeu cartão vermelho.

O Leão da Barra ainda teve mais uma grande chance para empatar o clássico. Erick finalizou de fora da área e Marcos Felipe fez boa defesa. A bola voltou aos pés de Claudinho, que também parou em grande defesa do goleiro, aos 29 minutos.

FICHA TÉCNICA:



BAHIA X VITÓRIA

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 18 de maio de 2025 (domingo)



Hora: às 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC).



VAR: Wagner Reway (SC)



Cartões amarelos: Bahia: Gilberto (aos 9? do 2º tempo) e Nicolás Acevedo (aos 43? do 2º tempo); Vitória: Ronald (aos 12? do 1º tempo), Claudinho (aos 40? do 1º tempo), Erick (aos 41? do 1º tempo) e Osvaldo (aos 18? do 2º tempo)



Cartões vermelhos: Bahia: Jean Lucas (aos 4? do 1º tempo); Vitória: Pepê (aos 25? do segundo tempo)

GOLS: Bahia: Erick Pulga (aos 23? do 1º tempo) e Michel Araújo (aos 20? do 2º tempo); Vitória: Renato Kayzer (aos 9? do 2º tempo)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto; David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Éverton Ribeiro(Michel Araújo) e Cauly (Erick); Erick Pulga (Willian José) e Lucho Rodríguez (Thiago)



Técnico: Rogério Ceni

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho (Carlos Eduardo), Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller (Pepê), Gabriel Baralhas (Erick) e Ronald; Wellington Rato (Gustavo Mosquito), Osvaldo (Janderson) e Renato Kayzer



Técnico: Thiago Carpini