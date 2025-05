Com Ruan, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para o duelo contra o Náutico

O São Paulo se reapresentou, na manhã deste domingo, no CT da Barra Funda, e deu início à preparação para o duelo contra o Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos.

Os titulares da vitória do São Paulo sobre o Grêmio, neste sábado, fizeram um trabalho regenerativo no REFFIS Plus, com um circuito de exercícios e um complemento na bicicleta. O restante do elenco realizou um exercício técnico no campo, sob o comando do treinador Luis Zubeldía.

A atividade contou com a presença de jogadores das categorias de base.

Virada no sábado, reapresentação no domingo e decisão na próxima terça-feira pela Copa do Brasil!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/k1jszvLWN0 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 18, 2025

O zagueiro Ruan, desfalque na partida contra o Grêmio, se recuperou das dores no joelho direito e treinou normalmente neste domingo. Assim, o jogador deve estar à disposição de Zubeldía para a decisão pela Copa do Brasil.

Por outro lado, o volante Marcos Antônio, substituído ainda no primeiro tempo neste sábado, por conta de dores na região posterior da coxa esquerda, ficou no REFFIS Plus e vai passar por exames de imagem nesta segunda-feira.

Além dele, o atacante Lucca também ficou sob cuidado da fisioterapia do São Paulo, depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito, durante a vitória sobre o Imortal.

Decisão nos Aflitos contra o Náutico

Nesta terça-feira, o São Paulo vai até o Estádio dos Aflitos em busca da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por conta da vitória na partida de ida, no Morumbis, por 2 a 1, o Tricolor joga pelo empate para se classificar.

O Náutico precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória simples da equipe pernambucana leva a decisão para os pênaltis.

O São Paulo tem mais uma sessão de treino nesta segunda-feira, antes de embarcar para o Recife na parte da tarde.