Com presença de Neymar, FURIA é campeã da Kings League Brazil

Se a situação do Santos ficou mais preocupante no Brasileirão após a derrota para o Corinthians, Neymar desfrutou de um bom resultado com a FURIA, que se tornou campeã da primeira edição da Kings League Brazil. Em final contra o Dendele, a equipe - sob os olhares do craque santista neste domingo - venceu a grande decisão, em jogo com mais de 30 mil torcedores no Allianz Parque. Após a conquista, a FURIA se prepara para o campeonato mundial da categoria, que será disputado na França, em junho.

A final foi equilibrada, com empate por 5 a 5 com bola rolando, com direito a gol de Cris Guedes, no pênalti presidente. O título da FURIA foi conquistado nos shoot-outs, com destaque para o goleiro Vitão, que defendeu quatro cobranças.

"O título traz um sentimento de muita felicidade. Pudemos acompanhar, do início ao fim, a trajetória desses meninos que sonharam em se tornar jogadores de futebol, e a Kings League possibilitou isso. Fico muito feliz em ver eles ganharem depois de muito trabalho. Após o título no Brasil, a FURIA vai chegar bem para o Mundial. Fizemos ótimos jogos e conseguimos nos sobressair. Acredito que todos os times brasileiros têm grandes chances", contou Neymar Jr., presidente da FURIA.

O título de campeão coroou uma campanha dominante da FURIA durante a competição, sendo a equipe com o melhor ataque e a melhor defesa, além da primeira colocação geral na primeira fase. O time também contou com o brilho individual de diversos atletas, como Leleti, artilheiro e melhor jogador do torneio, e Lipão, que liderou as estatísticas de assistências.