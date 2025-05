Com empates de Inter e Napoli, Italiano será decidido na última rodada

Neste domingo, a Inter de Milão empatou com a Lazio por 2 a 2, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, em jogo disputado no Giuseppe Meazza. Bisseck e Dumfries marcaram para os mandantes, enquanto Pedro fez os dois gols dos visitantes.

Pareggio a San Siro pic.twitter.com/sdy6voVgUJ ? Inter ?? (@Inter) May 18, 2025

Com o resultado, a Inter de Milão perdeu a chance de assumir a liderança do Italiano e segue na segunda posição, com 78 pontos, um a menos que o Napoli, primeiro lugar. A Lazio, por sua vez, segue na sexta posição, com 65.

A Inter de Milão precisa vencer na última rodada e torcer para um tropeço do Napoli, para conquistar o bicampeonato italiano. O time de Simone Inzaghi busca o seu 21º 'Scudetto'. Já a Lazio precisa ganhar na última rodada para garantir uma vaga em algum torneio europeu na próxima temporada.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, às 10h (de Brasília), pela última rodada do Italiano. Enquanto a Inter de Milão visita o Como, a Lazio recebe o Lecce.

O jogo

Em primeiro tempo equilibrado, o goleiro Sommer, da Inter de Milão, teve grande atuação. Aos 41 minutos, o arqueiro defendeu uma forte finalização de Isaksen, atacante da Lazio. Seis minutos depois, os mandantes abriram o placar: após bate e rebate na área, Bisseck aproveitou a sobra para marcar.

A Lazio foi para cima na etapa complementar. Aos 29 minutos, Vecino fez pivô e deixou a bola para Pedro, que bateu forte e empatou a partida. Cinco minutos depois, Dumfries aproveitou cobrança de escanteio de Çalhanoglu, e cabeceou para colocar Inter de Milão na frente.

No entanto, a Lazio continuou pressionando na reta final do segundo tempo. Aos 43 minutos, a bola bateu no braço de Bisseck na área e, após análise do VAR, o pênalti foi marcado. Na cobrança, Sommer acertou o canto, mas Pedro converteu e empatou a partida.

Napoli tropeça, mas segue na liderança

Também neste domingo, o Napoli ficou no 0 a 0 com o Parma, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano.

Apesar do resultado, a equipe de Antonio Conte segue na liderança do Campeonato Italiano, com 79 pontos, um a mais que a Inter, segundo colocado. Já o Parma segue em 16º lugar, com 33, dois acima da zona de rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, às 10h (de Brasília), pela última rodada do Italiano. Enquanto o Napoli recebe o Cagliari, enquanto o Parma visita a Atalanta.

Confira os outros resultados do Campeonato Italiano neste domingo:

Juventus 2 x 0 Udinese



Monza 1 x 3 Empoli



Cagliari 3 x 0 Venezia



Lecce 1 x 0 Torino



Verona 1 x 1 Como



Fiorentina 3 x 2 Bologna



Roma 3 x 1 Milan