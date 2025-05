Auxiliar do Palmeiras exalta 'transpiração' em vitória contra Bragantino

João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, falou sobre as dificuldades encontradas pelo Verdão na vitória por 2 a 1 contra o Bragantino neste domingo.

O braço direito de Abel exaltou o time de Bragança, mas elogiou a "transpiração" do Palmeiras para chegar ao gol da vitória na reta final.

Abel Ferreira não esteve à beira do gramado, suspenso após ser expulso por reclamação em partida contra o São Paulo na última rodada.

O que ele disse

Sabíamos da dificuldade de pegar uma equipe fresca. Nosso adversário estava havia oito dias sem competir. Então sabíamos que tínhamos que entrar com o máximo de nossas forças, e não conseguimos jogar no 1º tempo, não conseguimos ganhar os duelos, não conseguimos pressionar. Foi das vitórias mais difíceis que tivemos esse ano. É difícil jogar contra uma equipe que consegue impor essa intensidade nos lances. Fomos bem pressionados. O Bragantino tem essa qualidade. Isso nos criou muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo João Martins, auxiliar do Palmeiras

O auxiliar de Abel elogiou a resiliência do Palmeiras. "Quando não dá na qualidade, tem que ser na transpiração", comentou.

João Martins também comentou mudanças ocorridas no ataque do Verdão. Luighi entrou no segundo tempo, enquanto Paulinho não ganhou nova oportunidade.