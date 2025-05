COB quer criar 'selo' e ampliar número de CT's com energia sustentável

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) quer criar uma certificação aos centros de treinamentos ao redor do país que, dentre outros pontos, pode também ampliar o movimento no esporte pelo uso de energia limpa.

Um dos nossos focos para o ano que vem é criar uma certificação para centros de treinamento com a chancela do COB. Isso facilita [a captação de] recursos federais e outros investimentos para áreas como sustentabilidade. Com isso, também tentaríamos fazer com que os CT's entrassem para o mercado livre de energia Emanuel Rego, diretor-geral do COB

O COB anunciou, na última quinta-feira, uma parceria com a Neoenergia para fornecimento de energia para o CT do Time Brasil, no Rio de Janeiro.

A iniciativa vai permitir à entidade esportiva diminuir a emissão de CO2 em 100 toneladas ao ano, o que corresponde a 2.146 viagens aéreas entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, o comitê aponta para uma economia de cerca de R$ 1,4 milhão nos gastos de energia no centro de treinamento até o fim do ano.

O movimento de hoje é inicial e inovador. Precisamos ter um foco mais amplo, usando a liderança e estrutura do COB como exemplo e ampliando a ideia para outros locais, como confederações, clubes e quem sabe até escolas Emanuel Rego

O diretor-geral citou, em meio à resposta, o Centro de Formação Olímpica em Fortaleza, Ceará. O local é alvo de conversas do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para uma possível gestão em conjunto.

A energia 100% renovável começou a ser fornecida ao CT do Time Brasil em março, e a projeção é que todo o espaço possa estar sob esse escopo ainda antes do ano que vem. Neste período, a empresa vai abastecer 2.049.387 kWh, o que equivale ao consumo anual de mais de 1.300 residências populares.

"As fontes renováveis de energia representam o melhor caminho para uma transição energética no país. A parceria com o COB reafirma nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Seguimos desempenhando um papel ativo na descarbonização com soluções, como a migração para o mercado livre de energia, que utilizam fontes de origem limpa, contribuindo para a redução das emissões de CO2", afirma Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia

A ação integra compromisso assinado pelo COB em 2020 com o movimento Esporte pela Ação Climática (Sports for Climate Action - S4CA). A energia virá da Neoenergia Oitis, um complexo eólico formado por 12 parques, localizados no Piauí e na Bahia.