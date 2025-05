Cleber Xavier se vê respaldado e projeta volta de Neymar ao Santos

O técnico Cleber Xavier se vê respaldado após a derrota do Santos por 1 a 0 para o Corinthians hoje, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Cleber tem dois empates e duas derrotas pelo Santos, mas se vê prestigiado pela diretoria. O técnico ainda não conseguiu vencer.

O treinador avaliou o novo tropeço contra o Corinthians que mantém o Peixe na vice-lanterna. Ele admitiu que o segundo tempo foi aquém do esperado.

Cleber Xavier também projetou a volta de Neymar possivelmente contra o CRB, na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Recuperado de lesão na coxa esquerda, o astro treinará normalmente com os companheiros amanhã.

Não posso responder pela diretoria. Posso falar que, desde quando cheguei, ambiente ao meu redor está muito bom. Atletas, comissão, grupo de apoio, direção, presidente. Resultado é a coisa mais importante, mas só se chega lá com rendimento e trabalho. Não posso pensar na frente, vou pensar no CRB. Não conto com o Escobar, vamos ver entre terça e quarta como vou definir a equipe. Até quarta eu defino e vamos com equipe forte para buscar o resultado lá dentro Cleber Xavier, sobre Neymar

Neymar treinará com a gente, até quinta-feira teremos uma definição melhor para esse jogo decisivo. Temos condições de vencer e classificar. Neymar participará de uma parte com o grupo, vamos passo a passo Cleber Xavier, sobre Neymar

Veja outras respostas de Cleber Xavier

A análise do jogo

"Treinamos a bola aérea com aproveitamento muito bom, mas acabou não acontecendo. No primeiro tempo eles só tiveram uma chance numa finalização de falta. Foi parelho, perdemos duas chances".

Desfalques

"Estamos perdendo e ganhando jogadores. Tivemos o Zé Rafael, Barreal, mas perdemos o Soteldo".

Piora no segundo tempo

"Nunca vou falar da qualidade dos jogadores. Temos grupo experiente, alguns selecionados, momentos importantes, alguns que subiram e podem nos ajudar. Temos lesões, alguns jogadores não estão no melhor nível. E quem está num nível mais avançado tem desgaste sequencial. E a pressão dificulta muito. Trabalhamos muito, com dedicação total, muito da parte ofensiva, a questão mental, de levar os atletas para cima, confiantes. Tem que entrar a bola para que a gente consiga, foi assim no CRB, mas era o início. Hoje foi como o Grêmio, tivemos chances e não convertemos".

Momento de crise

"A gente como comandante tem que saber melhorar. Já reverti isso como auxiliar. Quando estivermos estabilizado na parte física, com todos voltando, vamos produzir mais ainda. Foram duas semanas mais longas, treinamos muito, melhoramos a posição defensiva, dando poucas chances ao adversário. O Corinthians teve uma chance no primeiro tempo e depois o gol apenas. Conversei com eles, é trabalhar. Vão para casa, descansem, e amanhã é trabalhar. Nós vamos sair dessa".

Bola longa

"Eu não falei que não gostava de lançamentos. Há três formas de atacar: posse, ser mais vertical com a bola no chão e a bola longa é importante também. Temos Soteldo na esquerda, Escobar passando, Rollheiser na direita. Poderíamos ter tido mais essa bola longa na esquerda. Não gosto do excesso, mas essa bola bem trabalhada é uma estratégia".

O que é possível prometer para sair dessa?

"Prometo trabalhar. Trabalhei muito com Tiquinho e Deivid, utilizamos o Xavier pelo sub-20, o Luca também. Trabalhamos muito com os meias, Thaciano, Barreal, Rollheiser, Soteldo... Para finalizar mais, acertar mais o gol, e trabalhar mais a finalização de média. Com mais paciência nos últimos toques. É trabalhar, não tem outra forma".

Reforços

"A gente trabalha dentro e fora de campo em todos os departamentos. Mas agora eu tenho que falar do jogo e do próximo jogo. Quanto ao Veron, ele trabalhou bem essa semana, mas quis dar espaço mais ao Xavier. Eu fiquei na dúvida entre Thaciano e Barreal também. Trouxe outro jogador. Furch tem característica interessante, do clube, dei essa possibilidade, conversei com ele. Temos Tiquinho, Deivid, um pouco mais móvel, e o Luca, forte também. Furch veio, trabalhou esses dias e vai ter a oportunidade no momento certo".

Próximos passos

"A gente tem conversado com a comissão, com os jogadores, mostrado acertos e erros na análise do jogo. Faremos isso amanhã para iniciar a preparação do jogo contra o CRB na terça. É conversar, colocar o cara debaixo do braço, até os mais experientes sentem. Feliz por estar construindo alguma coisa. A necessidade de vitória é imediata, é trabalhar, focar e achar que no próximo jogo vai dar. Alguns atletas assimilam melhor, jogam a energia para cima e nos ajudam muito no dia a dia".

Santos em sequência como visitante

"Nessa conversa rápida, uma mais tranquila e longa amanhã para analisar acertos e erros. E o treinamento. Jogar fora e dentro de casa é diferente. Joguei na Vila com pressão grande, depois no apoio do Allianz e depois a vaia natural. O calendário nos apresenta isso. Dois jogos seguidos fora, CRB e Vitória, e depois o Botafogo que eu não sei como vai ser, mas é nosso mando. Que tenhamos apoio como tivemos no Allianz".