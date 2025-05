Cléber Xavier destaca 1° tempo do Santos no clássico e avalia derrota: "Não conseguimos acertar o gol"

O Santos segue em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, pela nona rodada do torneio nacional e se mantém no Z4. Após a partida que aconteceu na Neo Química Arena, o técnico Cléber Xavier destacou o primeiro tempo da equipe, que chegou a ter chance para marcar, e avaliou a derrota.

A primeira chance foi aos 21 minutos, quando Zé Ivaldo subiu sozinho, de frente para o gol, mas acabou mandando para fora. Depois, pro volta dos 30, Barreal finalizou de dentro da área, após erro do Corinthians, mas chutou para fora da meta de Hugo Souza. Ele atribuiu os erros, também, à questão emocional.

"Acredito que tenha (componente emocional). São grandes jogadores, o Barreal é um grande jogador. O Zé na bola aérea também. Treinamos a semana, aproveitamento muito bom. Acabou não não acontecendo. No primeiro tempo que o adversário teve mais posse, a gente conseguiu compactar na entrada. Acho que a única chance que eles tiveram uma finalização de falta, mais perigosa assim. E no primeiro tempo parelho, perdemos essas duas chances", avaliou o treinador.

Cléber Xavier vem enfrentando problemas com o elenco devido a algumas lesões. Soteldo, por exemplo, que há pouco deixou o DM, voltou a sentir a coxa esquerda e pode se tornar baixa novamente no Peixe. O treinador ainda não vê todo o elenco em seu melhor nível.

"A gente perde e ganha, os jogadores ainda não estão nesse nível E aqueles que estão em um nível melhor, que não sofreram lesão, vem de um desgaste sequencial físico físico também e mental. Porque a pressão dificulta muito. Então a gente tem trabalhado, essa semana a gente trabalhou, o trabalho de dedicação total, trabalhando na parte ofensiva bastante", declarou Cléber Xavier.

O Santos também vem apresentando problemas recorrentes com o setor ofensivo, que tem sofrido para acertar o gol. Cléber Xavier fez essa avaliação e prometeu trabalho para mudar o cenário do Peixe, que segue na 19ª posição na tabela do Brasileirão, com cinco pontos.

"A gente chegou bem aqui, confiante no bom resultado. Se entra uma bola, é isso que a gente tem buscado. Entrar uma primeira bola para que a gente consiga. Tivemos isso naquele jogo contra o CRB, mas foi um jogo inicial, uma pressão muito grande que teve dentro da Vila. O jogo de hoje foi muito parecido com o jogo contra o Grêmio. Fizemos um primeiro tempo melhor, mas não conseguimos acertar o gol", disse.

"Temos que buscar finalizar mais, acertar mais, principalmente trabalhar mais a finalização de média. E ter essa essa paciência, essa calma no último toque, no penúltimo toque e na finalização. É trabalho, não tem outra forma", finalizou.