Ciclista cinco vezes campeão olímpico relata luta contra vício em cocaína

O ex-atleta britânico Bradley Wiggins, 45, vencedor de oito medalhas olímpicas (cinco de ouro, uma de prata e duas de bronze), revelou, em entrevista ao jornal inglês The Observer, que usou cocaína depois de encerrar a carreira, em 2016.

O que aconteceu

Além de multicampeão olímpico, Wiggins também conquistou o Tour de France. O título veio em 2012, quando ele conquistou o ouro nas Olimpíadas em Londres, na prova estrada contra o relógio.

Bradley Wiggins vai lançar uma biografia ainda em 2025, com o título "The Chain" ("A Corrente", em tradução livre). A obra vai abordar os problemas pós-carreira, como um divórcio, em 2020, e a falência financeira, em 2024.

Eu estava usando muita cocaína e tinha um problema muito sério. Meus filhos iam me internar na reabilitação. Eu estava andando na corda bamba. [...] Houve momentos em que meu filho achou que eu seria encontrado morto pela manhã. Eu era um viciado em atividade. As pessoas não percebiam. Álcool nunca foi minha praia, porque meu pai era alcoólatra. Então, tive que encontrar outra coisa.

Bradley Wiggins

A recuperação veio no último ano e teve a ver com outro ex-ciclista: Lance Armstrong. Wiggins disse que Armstrong se preocupou com ele por muito tempo e o ajudou muito no período.

Agora, o ciclismo serve como uma terapia para Bradley Wiggins. Nos anos após se aposentar, ele havia deixado de pedalar.