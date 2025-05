Registro de chapa pode antecipar desfecho de pleito para presidência da CBF

Do UOL, no Rio de Janeiro

Começa hoje o prazo para registro das chapas dos candidatos à presidência da CBF. Esse é um processo crucial porque já pode antecipar o resultado da eleição.

O que aconteceu

Dependendo do número de assinaturas de clubes e federações que um dos candidatos apresentar, já poderá ser configurada uma candidatura única.

Do lado de Samir Xaud, presidente eleito da Federação de Roraima, é justamente essa a expectativa.

Mas Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, lançou ontem a candidatura e tenta fazer movimentos que afetem o quadro favorável ao bloco encabeçado por Samir.

A conta do lado de Xaud aponta para o apoio de 23 federações e 10 clubes. Isso já tornaria qualquer oposição inviável.

O apoio massivo das federações é o que dá peso à chapa, em mudança motivada pela alteração do estatuto feita em 2017. Os votos das 27 federações estaduais passaram a ter peso três, os dos clubes da Série A dois e os da Série B peso um, como explicou o colunista Mauro Cezar Pereira.

A luta de Reinaldo

Do outro lado, o movimento de apoio a Reinaldo é puxado pelos clubes, mas o dirigente paulista tem dificuldade entre as federações.

A própria conta entre os clubes ontem foi de subtração. Na primeira nota de apoio eram 32 signatários, entre membros da Libra e da Liga Forte União.

No início da noite, dois clubes saíram do manifesto de apoio a Reinaldo: CRB e Atlético-GO.

É por isso que o bloco de Xaud já trata o cenário como resolvido.

Ontem à noite, ele esteve com alguns dirigentes de federação (Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Paraná).

As discussões giravam em torno de quem formaria o bloco de vices e também se mais clubes pulariam o muro.

Quem já viveu outros processos eleitorais acredita que até a manhã de hoje pode haver mais movimentos.

Reinaldo tenta contra-atacar, mas tem cenário complexo

As quatro federações que não entraram no barco de Xaud — São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco e Tocantins — não são suficientes para permitir que Reinaldo formalize a concorrência na eleição de domingo (25).

Tudo porque a versão mais recente do estatuto caiu por terra com o mandato de Ednaldo Rodrigues. Até a decisão da Justiça de quinta-feira, a cláusula de barreira era ter o apoio de ao menos quatro federações e quatro clubes.

Ou seja, além da própria queda do presidente da CBF, as federações se beneficiaram pela volta do modelo no qual uma rápida articulação de uma maioria já pulverizaria a concorrência.

Tabuleiro dos clubes

Quem assina o manifesto a favor de Reinaldo: Atlético Mineiro, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport, Vitória, Amazonas, América Mineiro, Athletico Paranaense, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, Ferroviária, Goiás, Novorizontino, Operário-PR e Vila Nova.

Isso aponta que no lado de Xaud estão confirmados ou são potenciais apoiadores: Vasco, Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Volta Redonda, CRB, Atlético-GO, Athletic, Remo e Paysandu.

A eleição, propriamente dita, foi confirmada para domingo, a partir das 10h30. Mas o resultado dela pode ser que já saia hoje.