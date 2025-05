Candidato único à presidência da CBF, Samir Xaud garante a chegada do treinador Carlo Ancelotti

Candidato único na eleição à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol, garantiu a chegada do técnico Carlo Ancelotti para o comando da Seleção Brasileira.

"Risco nenhum. Será o nosso treinador. Acredito e confio muito no trabalho dele. A gente já teve uns contatos prévios com o treinador, nos bastidores, para dar segurança para ele vir, uma segurança jurídica. Passar um conforto por tudo que estava vivendo de instabilidade institucional. Ele sim será o nosso técnico", disse Samir Xaud em entrevista ao programa Domingol, da CNN Brasil.

O italiano Carlo Ancelotti foi anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira, na última segunda-feira, pelo ex-presidente da CBF, Ednaldo Pereira Rodrigues. Três dias depois, o dirigente foi destituído do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele... pic.twitter.com/grw3Rb1BmL ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

"Vai ter toda a autonomia necessária para trabalhar, sem interferência externa. Então, só estamos aguardando mesmo ele vir e fazer o trabalho, para que a gente consiga trazer esse hexacampeonato para o Brasil. Ele vai morar no Rio de Janeiro", acrescentou.

O treinador vai assumir a Seleção Brasileira a partir do dia 26 de maio, ao final da temporada na Europa. Ancelotti deve comandar a equipe nos próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas diante do Equador e Paraguai, no mês de junho. Ancelotti tem contrato com a CBF até a Copa do Mundo de 2026.

Eleições na CBF

Neste domingo, Samir Xaud apresentou o apoio formal de 25 federações estaduais ? com exceção apenas de São Paulo e Mato Grosso ? e de dez clubes, atendendo aos requisitos mínimos do regulamento eleitoral, que exige o apoio de pelo menos oito federações e cinco clubes.

Com isso, a candidatura do dirigente inviabiliza a tentativa de inscrição de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Apesar de ter o respaldo de cerca de 30 clubes, o dirigente paulista não conseguiu alcançar o número necessário de federações para formalizar sua chapa, contando com o apoio de apenas duas delas.

Salvo qualquer reviravolta judicial, Xaud será o único candidato na votação marcada para o próximo dia 25 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.