Candidato à CBF procura Ancelotti e promete autonomia: 'Blindar ele'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Candidato único à presidência da CBF, Samir Xaud buscou contato com Carlo Ancelotti para passar tranquilidade ao novo técnico da seleção brasileira.

O que aconteceu

Cotado para assumir a CBF, Samir Xaud autorizou sua equipe jurídica a procurar o estafe de Carlo Ancelotti. A ideia foi passar uma mensagem de segurança ao treinador.

Ancelotti aceitou a proposta de Ednaldo Rodrigues, que foi afastado do cargo da presidência da CBF. A eleição de um novo mandatário ocorrerá no domingo, dia 25 de maio, um dia antes da data prevista para a chegada do italiano ao Brasil para anunciar a lista de convocados para jogos das Eliminatórias da Copa.

Líder da Federação Roraimense de Futebol, Samir Xaud registrou chapa neste domingo com o apoio de 25 federações e dez clubes.

O volume de apoio que a chapa de Xaud conseguiu inviabiliza qualquer concorrência. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, chegou a lançar candidatura, mas não conseguiu assinaturas suficientes.

Carlo Ancelotti é o ícone dos técnicos de futebol mundial. A gente já teve uma primeira conversa na parte jurídica. A gente conversou para dar uma segurança jurídica para ele, para vir desempenhar o seu papel de treinador, blindar ele, dar autonomia para a gestão dele junto com as pessoas que vão estar ao lado dele. Para ter autonomia de convocação, sem interferências externas, sem interferência do presidente da CBF. Ele vai precisar desse apoio, ele vai precisar dessa estrutura e a gente vai dar todo apoio e suporte para que ele consiga colocar a nossa seleção de novo no topo das seleções mundiais Samir Xaud, em entrevista exclusiva ao UOL