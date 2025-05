Samir Xaud diz querer manter estaduais e repassar gestão do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Cotado para ser o novo presidente da CBF, Samir Xaud - da federação de Roraima - não quer encerrar "em hipótese alguma" os campeonatos estaduais. O dirigente, porém, abre a possibilidade para uma redução de datas e quer passar o controle das Séries A e B do Campeonato Brasileiro para as ligas.

Ele cita sua própria federação para exemplificar a importância que estes campeonatos regionais possuem para equipes de menor investimento e a geração de empregos.

Não tem hipótese nenhuma de acabarmos com os estaduais. Eu que venho de uma região do extremo Norte do Brasil, sei as dificuldades que nós passamos lá por pouco recurso, poucos clubes. Mas é o que fomenta o futebol, os estaduais são o que gera emprego, é o que age na vida das crianças, tem um papel social importantíssimo. Então, os estaduais, pelo menos sob minha gestão, não têm possibilidade nenhuma de acabar

Samir Xaud

Redução de datas

Xaud, porém, pretende diminuir as datas dos estaduais para dar um desafogo no calendário do futebol brasileiro. O dirigente, inclusive, já tem estipulado um número que seria o ideal.

Antigamente, antes de eu entrar profundamente ali na federação (de Roraima), a gente tinha uma média de 21 a 22 datas. Há dois anos eu reduzi, já estamos com 14 datas. Então, se conseguirmos ajustar para oito ou 12 datas, seriam os números ideais para que a gente consiga liberar e desafogar esse calendário do futebol brasileiro

Samir Xaud

Séries A e B nas mãos das ligas

Uma mudança mais significativa no plano de gestão de Xaud é com relação ao controle do Campeonato Brasileiro. O dirigente é entusiasta de que as Séries A e B sejam geridas pelas ligas, hoje representadas pela Libra e a Liga Forte Futebol.