Calderano e Bruna Takahashi ganham na chave individual do Mundial de tênis de Mesa

O grande nome do tênis de mesa do Brasil estreou com vitória no Campeonato Mundial, em Doha, no Catar. Neste domingo, Hugo Calderano superou Rogélio Castro, do México, por 4 a 1, e segue na disputa. Agora, o próximo desafio será contra Wassim Essid, da Tunísia, na terça-feira.

No individual feminino, Bruna Takahashi, a número 1 do Brasil, também ganhou com autoridade. Ela derrotou Judith Nangonzi, de Uganda, por 4 a 0 e, na próxima fase, vai enfrentar Sally Moyland, dos Estados Unidos.

Mais brasileiros tiveram sucesso em duelos individuais do Mundial neste domingo. Leonardo Izuka passou por Olajide Omotayo, da Nigéria, por 4 a 1, enquanto Laura Watanabe venceu Malissa Nasri, da Argélia, por 4 a 1.

Resultados negativos

O Brasil também amargou derrotas no dia. Guilherme Teodoro caiu em simples e duplas. Primeiro, perdeu no individual masculino para o norte-americano Kanak Jha, por 4 a 3. Depois, foi superado, ao lado de Vitor Ishiy, por 3 a 0, na partida contra Balazs Lei, da Hungria, e Samuel Arpas, da Eslováquia.

Nas duplas femininas, Giulia Takahashi e Laura Watanabe perderam por 3 a 0 para Maria Xiao, da Espanha, e Adina Diaconu, da Romênia.

Mundial de tênis de mesa

Programação desta segunda-feira

Duplas mistas

Mesa 8



Horário: 5h



Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi x Daniel Berzosa (Espanha) e Veronika Matiunina (Ucrânia)

Individual Masculino

Mesa 1



Horário: 5h40



Leonardo Iizuka x Wang Chuqin (China)

Duplas mistas

Mesa 1



Horário: 10h



Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Wang Chuqin e Sun Yingsha (China)

Individual Feminino

Mesa 7



Horário: 10h40



Hana Goda x Giulia Takahashi.