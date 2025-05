Brasileiro Tuta celebra classificação do Frankfurt à Champions: "Foi uma temporada intensa"

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Freiburg, de virada, fora de casa, no sábado (17), pela última rodada da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt está de volta à Champions League. O zagueiro Tuta, um dos destaques da equipe alemã, celebrou o momento especial com o clube, que participará da competição pela terceira vez em sua história.

"Fico muito feliz por ajudar o Eintracht Frankfurt a voltar para a Champions League. Foi uma temporada intensa, de muito trabalho, e essa nossa campanha coroa a nossa dedicação durante todo o ano. É um orgulho enorme ter a oportunidade de disputar a Champions League novamente pelo clube que sempre confiou em mim", celebrou Tuta, que não esteve em campo nesta final de semana por causa de uma lesão, ocorrida na última partida.

Tuta terminou o Campeonato Alemão com 30 participações em 34 rodadas, sendo titular em 26 delas. Com dois gols e uma assistência, o atleta ajudou o Frankfurt a terminar o campeonato em terceiro, atrás apenas do Bayer Leverkusen e do campeão Bayern de Munique.

Esta foi a segunda vez que o Frankfurt conquista o acesso à Champions através de boa campanha na Bundesliga. A primeira foi em 1959, quando faturou o título alemão e ganhou o direito de disputar o principal torneio de clubes da Europa. Na ocasião, a equipe ficou com o vice-campeonato, após perder para o Real Madrid, na Escócia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eintracht Frankfurt Official (@eintrachtfrankfurt)

Além de ter disputado a competição naquele ano, o clube voltou a jogar a Champions League somente na temporada 2022/23, depois de ter sido campeão da Liga Europa, em 2021/22.

"Pois é, isso comprova como é difícil ficar entre os quatro melhores da Bundesliga, que é uma competição extremamente dura e com o nível altíssimo. Isso só demonstra que o nosso grupo fez uma temporada extremamente positiva e merece essa conquista. Todo mundo está de parabéns, começando por nós, jogadores, e passando pela comissão técnica, diretoria e todos os funcionários, que nos ajudam diariamente e nos dão a possibilidade de ter as melhores condições para trabalhar", afirmou o brasileiro.

Um dos zagueiros mais valorizados da Europa, Tuta fez praticamente toda a sua carreira profissional no Eintracht Frankfurt. Após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo São Paulo, em 2019, o defensor chegou ao time alemão. Por alguns meses, foi emprestado ao KV Kortrijk, da Bélgica, para ganhar experiência, mas retornou à equipe das Águias para a temporada 2020/21 e logo conquistou a titularidade.

"Cheguei muito jovem aqui e fui amadurecendo dentro e fora de campo. O Frankfurt sempre acreditou em mim e fico feliz por retribuir essa confiança e viver grandes momentos como esse. Já tive a oportunidade de conquistar a Liga Europa pelo clube e quero desfrutar de outros momentos inesquecíveis. Agora, é seguir trabalhando duro para aumentar a minha história aqui", afirmou.

Na temporada 2021/22, Tuta foi um dos principais nomes na conquista da Liga Europa de forma invicta, que levou o time a disputar a Champions 2022/23, cuja participação terminou nas oitavas de final.

Desde que chegou ao clube alemão, o zagueiro brasileiro disputou 187 jogos, marcou dez gols e deu quatro assistências. Nesta temporada, realizou 44 partidas, com duas bolas na rede e um passe decisivo.