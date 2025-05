Juventude e Fluminense empatam em jogo morno em Caxias do Sul

Juventude e Fluminense empataram em 1 a 1 neste domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Batalla abriu o placar para o Juventude, e Hércules empatou para o Fluminense.

O jogo teve direito a um momento inusitado envolvendo a arbitragem. Samuel Xavier, do Flu, foi expulso na reta final da partida por falta em Gabriel Taliari. Mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR, identificou uma falta de Taliari antes do lance polêmico e voltou atrás na expulsão.

Dessa forma, Samuel Xavier foi chamado de volta ao campo, após 4 minutos de indecisão da arbitragem. O lateral foi substituído por Ignácio na sequência, nos acréscimos da partida, que foram de 10 minutos.

O empate não foi tão ruim para o Fluminense, que foi a 14 pontos e caiu apenas uma posição, para o 7º lugar. O Bahia, que venceu o Vitória, subiu para 15º e "roubou" a 6ª colocação do Flu, que segue na briga pelas posições que garantem vaga para a Libertadores.

O resultado foi pior para o Juventude, que segue na zona de rebaixamento, com 8 pontos na 18ª posição.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta a Aparecidense no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, em Goiânia (GO). Pelo Brasileirão, o Flu já tem um clássico em casa na próxima rodada, contra o Vasco, no dia 24.

O próximo duelo do Juventude é no dia 26 de maio, quando enfrenta o Bragantino fora de casa na 10ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O 1º tempo foi de muitas emoções em Caxias do Sul. O Fluminense ficou perto de abrir o placar em duas grandes oportunidades. Em uma delas, Martinelli cabeceou no travessão e, no rebote, o goleiro Gustavo salvou o Juventude e evitou o gol do Flu.

Na reta final, os jaconeros também tiveram uma chance, mas Thiago Silva bloqueou o chute. Com o 0 a 0 no placar, os jogadores discutiram feio na saída para o intervalo e o árbitro Wilton Pereira Sampaio distribuiu um cartão amarelo para cada lado - Fuentes e Reginaldo, que começaram o bate-boca.

Na volta do intervalo, o Juventude abriu o placar em chute de Batalla. O lance ocorreu no primeiro ataque do Papo no 2º tempo. Não deu tempo nem de a torcida jaconera comemorar direito, e Hércules empatou para o Flu quatro minutos depois.

Ambos treinadores começaram a fazer mudanças após o início movimentado do 2º tempo. Estreando no comando do Juventude, o técnico Claudio Tencati lançou Ewerthon e Nenê nos lugares de Reginaldo e Gilberto, amarelados.

Pelo lado do Flu, Renato Gaúcho também fez alterações, mesclando juventude e experiência. Dentre outras mudanças, o técnico do Flu colocou Riquelme Felipe e Renato Augusto em campo. No entanto, o esforço dos técnicos não surtiram efeito na parte ofensiva, e o placar seguiu 1 a 1 até o fim.

Gols e destaques

Na trave! O Fluminense quase abriu o placar aos 19 minutos do 1º tempo. Martinelli disputou na pequena área do Juventude e, atrapalhado por Taliari, cabeceou uma bola no travessão. A bola chegou a pingar quase em cima da linha. Martinelli tentou no rebote mas o goleiro Gustavo defendeu.

Susto para o Fluzão! Fábio sai jogando mal e entrega a bola para o rival Alan Ruschel. O lateral do Juventude bateu para o gol vazio, mas o zagueiro Thiago Silva cortou e salvou o Flu.

Confusão na saída do gramado. Ao fim do 1º tempo, que terminou em 0 a 0, jogadores de Juventude e Fluminense se desentendem em campo. Fuentes e Freytes discutiram com Reginaldo e o clima esquentou. O árbitro amarelou Reginaldo e Freytes pelo bate-boca.

1 x 0: Aos 9 minutos do 2º tempo, Batalla abriu o placar para o Juventude. O colombiano aproveitou um rebote da defesa do Flu após cobrança de escanteio e chutou de fora da área. A bola desviou em Freytes e matou o goleiro Fábio que estava caindo no canto direito.

1 x 1: O Flu chegou ao empate aos 13 minutos do 2º tempo, com Hércules. O jogador roubou a bola na intermediária, tabelou com Everaldo e finalizou. O goleiro Gustavo defendeu mas soltou nos pés do volante, que empurrou de cabeça para o fundo das redes.

Fez que foi, mas não foi... Samuel Xavier foi expulso por Wilton Pereira Sampaio por fazer falta em Taliari. Mas o VAR chamou o árbitro para rever o lance, identificando uma falta de Taliari no lance antes do momento da falta de Samuel. Dessa forma, Wilton cancelou o cartão vermelho e Samuel voltou do vestiário para o jogo.

Ficha técnica

Juventude 1 x 1 Fluminense

Campeonato: Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

Data: 18/05/2025

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Hora: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Nonato, Fuentes e Samuel Xavier (FLU); Ángel, Reginaldo, Gilberto e Ruschel (JUV)

Cartões vermelhos: Samuel Xavier (FLU)

Gols: Batalla (JUV), 9' do 2º tempo (1-0); Hércules (FLU), 13' do 2º tempo (1-1)

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo, Alan Ruschel; Caique (Sam), Jadson, Mandaca (Giovanny); Batalla, Gabriel Taliari (Babi), Gilberto. Técnico: Claudio Tencati.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Ignácio), Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Martinelli (Baya), Hércules, Nonato (Isaque); Jhon Arias, Serna (Riquelme Felipe), Everaldo (Renato Augusto). Técnico: Renato Gaúcho.