Cruzeiro e Atlético-MG empatam sem gols em jogo travado no Mineirão

Cruzeiro e Atlético-MG empataram sem gols no Mineirão, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro foi melhor na primeira etapa e criou a principal chance da partida, com Lucas Silva acertando o travessão. No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado - e travado, com poucas chances de gol.

Com o empate, o Cruzeiro chega a 17 pontos e assume a terceira colocação. O Atlético-MG, com 13 pontos, é o nono colocado

O Cruzeiro volta as atenções para a Copa do Brasil. A equipe celeste visita o Vila Nova-GO na próxima quinta (22), às 19h (de Brasília).

O próximo duelo do Galo também é pela Copa do Brasil. Os comandados de Cuca recebem o Maringá, na quarta (21), às 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Cruzeiro mandou no jogo no primeiro tempo, controlando a posse de bola e passando mais tempo no ataque. Na melhor chance de gol da primeira etapa, Lucas Silva carimbou a trave de Everson em uma pancada da intermediária.

O Atlético-MG se defendeu bem da pressão e apostou em contra-ataques. O Galo só assustou para valer uma vez, com Rony, em chute cruzado defendido por Cássio.

A segunda etapa foi bastante equilibrada e mais disputada no meio-campo. O Atlético-MG equilibrou as ações e conseguiu neutralizar o setor de criação do Cruzeiro. A defesa da equipe celeste, por outro lado, continuou bem, evitando sustos. Desta forma, o placar não saiu do zero.

Principais lances

Na trave! Aos 39 minutos do primeiro tempo, Lucas Silva cortou a marcação na entrada da área e bateu com desvio. A bola foi no contrapé de Everson e carimbou o travessão caprichosamente.

Cássio! Aos 45, Rony escapou em contra-ataque pela direita, entrou na área e bateu cruzado, rasteiro, mas Cássio caiu bem e encaixou.

Fora! Aos 45 minutos da segunda etapa, Junior Santos ficou com a sobra na grande área e finalizou por cima do gol de Cássio, com muito perigo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG

Data e horário: 18 de maio (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro, 9ª rodada

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Cartões amarelos: Matheus Pereira (CRU); Júnior Santos, Fausto Vera, Lyanco, Rony, Junior Alonso (AMG)

Cruzeiro: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Gabigol), Matheus Pereira; Wanderson (Bolasie), Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso (Vitor Hugo), Arana (Gabriel Menino) (Fausto Vera); Franco, Rubens, Igor Gomes (Patrick), Scarpa (Júnior Santos); Rony, Hulk. Técnico: Cuca.