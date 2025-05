Bahia supera expulsão-relâmpago, derrota Vitória e encosta no G-4

Em um jogo cheio de emoções e com uma expulsão para cada lado, o Bahia derrotou o Vitória por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia jogou 60 minutos com um homem a menos. Jean Lucas foi expulso com apenas quatro minutos de partida. O jogo só ficou igualado em número de jogadores quando Pepê foi expulso, aos 25 da segunda etapa.

Erick Pulga e Michel Araújo marcaram para o Bahia, um gol em cada tempo. O Vitória marcou com Renato Kayzer, no início da etapa final.

Com o triunfo, o Bahia chega a 15 pontos e assume provisoriamente a sexta colocação. O Vitória, por sua vez, com nove pontos, é o 16º.

O Bahia volta as atenções para a Copa do Brasil. A equipe recebe o Paysandu na próxima quarta (21), às 19h30 (de Brasília).

Já eliminado da Copa do Brasil, o Vitória só volta a campo no próximo domingo (25), quando encara o Santos. A partida será no Barradão, às 18h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Ba-Vi começou intenso, e Jean Lucas foi expulso com apenas quatro minutos de jogo, por uma agressão dois minutos antes. Apesar disso, a equipe tricolor não se assustou, manteve a partida equilibrada e abriu o placar aos 22 minutos, com Erick Pulga.

Thiago Carpini mexeu no Vitória e promoveu a entrada de mais um atacante, mas a equipe não conseguiu pressionar. Osvaldo foi o responsável pelas principais jogadas, em chutes de fora da área. Na reta final, Renato Kayzer desperdiçou uma chance clara.

Os dois times voltaram com mudanças para o segundo tempo, mas elas surtiram muito mais efeito no Vitória. Os rubro-negros dominaram completamente os minutos iniciais da etapa final e perderam algumas grandes chances antes de empatarem, aos 8 minutos, com Renato Kayzer.

O Bahia conseguiu esfriar o jogo e, aos poucos, equilibrou as ações novamente. Aos 20 minutos, Michel Araújo, que havia acabado de entrar, colocou os tricolores mais uma vez na frente. Pepê, do Vitória, foi expulso quatro minutos depois e os comandados de Rogério Ceni seguraram bem o triunfo.

Gols e principais lances

Expulso! Logo aos 2 minutos, Jean Lucas acertou um soco nas costas de Baralhas. O árbitro foi chamado pelo VAR para rever o lance e expulsou o meio-campista do Bahia.

1x0: Aos 22 minutos, Caio Alexandre recebeu na entrada da área, pela meia direita e cruzou para a segunda trave. Erick Pulga se lançou na bola, saltou muito alto e tocou de cabeça cruzado

Perdeu! Aos 3 minutos da segunda etapa, Kayzer fez a jogada pela esquerda, invadiu a área e foi travado. A bola sobrou para Erick, que teve a chance de finalizar sem goleiro. Ele bateu meio caído e mandou para fora.

Na trave! Aos 5 minutos, após bola na segunda trave e toque para o meio, Lucas Halter subiu livre e cabeceou na trave. No rebote, Gustavo Silva soltou a bomba e Marcos Felipe espalmou!

1x1: Aos 8 minutos, Osvaldo cobrou falta na área na pequena área e Osvaldo apareceu livre para desviar para o gol.

2x1: Aos 20 minutos, após uma grande confusão na área do Vitória, a bola ficou com Michel Araújo, na linha da pequena área. Ele bateu e contou com um desvio para balançar as redes.

Expulso! Aos 25 minutos, Pepê, que entrou aos 22', acertou um soco no joelho de Acevedo. O árbitro foi chamado pelo VAR, reviu o lance e mostrou o cartão vermelho para o jogador do Vitória.

Marcos Felipe! Erick dominou na entrada da área e bateu forte. O goleiro do Bahia deu rebote e Claudinho ficou com a bola dentro da área. Ele dominou e finalizou, mas o goleiro tricolor se recuperou rápido para realizar grande defesa.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 1 VITÓRIA

Data e horário: 18 de maio (domingo), às 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro, 9ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Cartões amarelos: Erick Pulga, Tiago, Gilberto (BAH); Claudinho, Osvaldo, Erick, Ronald

Cartões vermelhos: Jean Lucas (BAH); Pepê (VIT)

Gols: Erick Pulga (BAH), aos 22 minutos do primeiro tempo; Renato Kayzer (VIT), aos 8', e Michel Araújo (BAH), aos 20 minutos do segundo tempo.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Cauly (Erick), Erick Pulga (Willian José) e Luciano Rodríguez (Tiago). Técnico: Rogério Ceni

Vitória: Lucas Arcanjo, Claudinho (Carlos Eduardo), Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ryller (Pepê), Ronald e Baralhas (Erick); Wellington Rato (Gustavo Silva), Osvaldo (Jandersn) e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini