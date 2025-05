Brasil leva dois ouros e ganha 7 medalhas na Copa do Mundo de ginástica

O Brasil brilhou na Copa do Mundo de Ginástica Artística em Koper, na Eslovênia, e conquistou cinco medalhas, entre elas duas de ouro, com Júlia Coutinho e Lucas Bittencourt.

O que aconteceu

Júlia Coutinho deu show na final ao som de "Maria, Maria", icônica canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, tirou nota 13.100 e se emocionou ao subir no lugar mais alto do pódio (assista abaixo). Na mesma prova, Gabriela Barbosa ficou com a prata, com 12.733.

CHORE SE VOCÊ CHOROU! 🥹🇧🇷🥇🥈

É impossível não se emocionar! Nessa manhã de domingo o hino do Brasil tocou alto e forte na Eslovênia, fazendo o coração bater mais forte com o ouro de Júlia Coutinho e a prata de Gabriela Barbosa na final do solo da Copa do Mundo de Koper! 🌟… pic.twitter.com/XdnbwMbn31 -- Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) May 18, 2025

Júlia Coutinho 🇧🇷 na final de solo da Copa do Mundo de Koper 🇸🇮! Ao som de "Maria, Maria" a brasileira deu O NOME nessa final! Que lindeza!!!



Nota final: 13.100! pic.twitter.com/oSbk9Wgybp -- Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) May 18, 2025

O Brasil ainda conquistou outras três medalhas neste domingo. No masculino, teve dobradinha com Lucas Bittencourt levando o ouro e Patrick Sampaio a prata, na barra fixa. Na trave, Gabriela Bouças ficou com o bronze.

Ontem, o time brasileiro já havia faturado duas medalhas, também com dobradinha. Gabriela Barbosa levou a prata e Gabriela Bouças o bronze na prova das barras assimétricas.

O Brasil foi para a competição sem suas principais estrelas. Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, que passou por cirurgia após as Olimpíadas, seguem focada nos treinamentos.