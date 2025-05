Bahia x São Paulo: veja onde assistir ao duelo do Brasileirão feminino

Neste domingo, às 15h (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Bahia, no no Estádio Joia da Princesa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Os oito melhores ranqueados avançam às quartas de final da competição.

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmissão do SporTV3, canal da TV fechada.

Como chegam as equipes?

O São Paulo, visitante da vez, ocupa, atualmente, quinto lugar da tabela de classificação, com 18 pontos conquistados nas dez primeiras rodadas. Na competição, o Tricolor Paulista venceu cinco duelos, empatou três e perdeu em duas oportunidades.

Na última rodada, o São Paulo, em Cotia, empatou contra o Fluminense sem gols. Porém, a equipe do Morumbis vem de vitória, já que bateu o Red Bull Bragantino por 3 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino.

O Bahia, por sua vez, quer entrar no G8 do Brasileirão feminino. O Tricolor de Aço ocupa a nona colocação conquistou, até aqui, 14 pontos. A equipe tem a mesma pontução do Red Bull Bragantino, oitavo lugar, e, por isso, uma vitória contra o São Paulo é fundamental.

Na última rodada, o Bahia foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0, atuando em Belo Horizonte (MG).