Arsenal vence Newcastle e garante vice-liderança do Inglês

Neste domingo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebeu o Newcastle no Emirates Stadium e venceu por 1 a 0, com gol de Declan Rice.

Com o resultado positivo, o time comandado por Mikel Arteta não pode mais perder a segunda colocação. Isso porque alcançou 71 pontos, enquanto o Newcastle, que aparece logo atrás, seguiu com os mesmos 66 somados. Porém, resta apenas mais um jogo para ser disputado. O líder é o já campeão Liverpool, com 83 conquistados.

O Arsenal retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Southampton, pela 38ª e última rodada do Campeonato Inglês. O jogo está marcado para às 12h (de Brasília), no St Mary's Stadium. No mesmo dia, horário e rodada, o Newcastle encara o Everton. A partida acontece no St. James' Park.

O gol da vitória saiu aos dez minutos do segundo tempo, a partir de um passe de Martin Ødegaard. O atleta soltou para Rice, que finalizou de fora da área para marcar um bonito gol.