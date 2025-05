Após vitória do Palmeiras, João Martins justifica ausência de Paulinho e cita "gestão" para o Mundial

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança. Na coletiva pós-jogo, João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira, justificou a ausência de Paulinho com base em uma "gestão" para a disputa do Mundial de Clubes.

"Tivemos algumas baixas de última hora, o Vitor Roque por razões pessoais e o Paulinho por gestão. É por isso que estamos trabalhando, para que ele esteja o melhor possível no Mundial de Clubes. É um jogador que teve uma lesão grave e veio de uma operação chata. Desde o início da temporada, estamos fazendo esta gestão. É uma gestão necessária, precisamos que o jogador evolua fisicamente para que se sinta o melhor possível", declarou.

O camisa 10 do Palmeiras teve a primeira chance entre os 11 iniciais no último domingo, quando começou jogando o clássico contra o São Paulo. Na oportunidade, ele atuou até os 20 minutos do segundo tempo e deu lugar, posteriormente, a Mauricio. Desde então, o Verdão disputou mais duas partidas (Bolívar e Red Bull Bragantino) e o atleta sequer foi relacionado.

"Contra São Paulo, foi o momento que ele mais jogou nesta temporada. Estamos no cronograma, sabíamos que ia demorar alguns dias para ele, dentro desta rotina maluca, se recuperar um pouquinho mais. Isso está dentro do processo, do que nós esperamos. Não pressionamos nada, não passamos de fase. Esperamos que, na quinta-feira, ele já esteja entre nós para continuar ajudando", completou João Martins.

A estreia como titular no Choque-Rei foi o sétimo jogo de Paulinho pelo Palmeiras, o quinto consecutivo. Caso comece o jogo contra o Flamengo, na próxima quinta, o atacante fará sua estreia como titular no Allianz Parque. Desde que estreou pelo clube, o atacante jogou apenas duas vezes na casa palmeirense.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 22 pontos, na ponta da tabela, e aumentou sua diferença de somados em relação ao segundo colocado, que agora é o Flamengo, com 18 unidades. Ao ser superado, o Red Bull Bragantino não só desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio como também caiu uma posição, agora na terceira, com 17 pontos.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Ceará, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.