Alex Sandro valoriza ponto conquistado pelo Flamengo: "Sempre importante"

O Flamengo ficou no empate com o Botafogo por 0 a 0, neste domingo, no Maracanã. O resultado manteve os rubro-negros na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas distantes do Palmeiras.

Mesmo assim, o lateral esquerdo Alex Sandro valorizou o ponto conquistado no clássico.

"Foi um jogo bem intenso, bem estudado, como é sempre em um clássico. No final, o ponto é sempre importante. É dar parabéns para a equipe. Viemos em uma caminhada de muito desgaste. Agora é descansar porque tem uma nova decisão na próxima partida", disse.

Fim de papo no Maracanã. O clássico entre Flamengo e Botafogo fica no 0 a 0.#FimDeJogo pic.twitter.com/YUvqlRJTcx ? Flamengo (@Flamengo) May 18, 2025

O jogador do Flamengo minimizou a sequência de jogos e afirmou que o elenco tem que estar sempre pronto para jogar.

"O calendário no Brasil sempre foi assim. Independente do que jogadores e comissões técnicas quiserem mudar. Não somos nós que definimos os dias e horários dos jogos. Temos que estar preparados", afirmou.

O Flamengo passa a focar na Copa do Brasil. Os rubro-negros encaram o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, no Maracanã. A equipe vai a campo com a vantagem do empate para avançar às oitavas de final da competição.