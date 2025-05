Aderlan e Diego Pituca viram desfalques no Santos para jogo contra o Corinthians; veja detalhes

O Santos ganhou dois desfalques para o clássico contra o Corinthians. Trata-se do lateral Aderlan e do meio-campista Diego Pituca. As equipes se enfrentam neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia Pituca é baixa por conta de uma tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda. Já o lateral Aderlan é ausência confirmada devido a um quadro de infecção intestinal.

Santos ganha desfalques de Aderlan e Pituca para jogo contra o Corinthians (Foto: Divulgação/Santos)

Além deles, completam a lista de desfalques do técnico Cléber Xavier o meia-atacante Neymar (transição física), o volante João Schmidt (lesão na coxa esquerda), o atacante Guilherme (lesão na coxa esquerda). O zagueiro Gil (problemas pessoais) também é baixa.

O Santos entra em campo em situação delicada. O Peixe está em 19° lugar, com apenas cinco pontos conquistados. Até o momento, a equipe tem uma vitória, dois empates e cinco derrotas. O técnico Cléber Xavier tenta sua primeira vitória no comando do Peixe.

Do outro lado, o Corinthians está em 12° lugar, com 12 pontos conquistados.