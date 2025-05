Zubeldía escala Oscar e Luciano como titulares do São Paulo contra o Grêmio; veja times

O São Paulo está definido para o jogo deste sábado, contra o Grêmio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía decidiu escalar o meia Oscar e o atacante Luciano entre os titulares, mas preservou Ferreirinha.

O atacante sequer foi relacionado para a partida de logo mais por conta de uma lesão da fáscia plantar do pé esquerdo. Outro desfalque é Lucas, que voltou a sentir dores no joelho direito e só voltará a jogar após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

A escalação do São Paulo, portanto, tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Luciano, Lucas Ferreira e André Silva.

O Tricolor está escalado! São Paulo x Grêmio

MorumBIS

21h

Brasileirão Sportv e Premiere

SPFC Play São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 17, 2025

O Tricolor faz boa campanha e já está inclusive classificado à próxima fase da Libertadores, mas tem deixado a desejar no Brasileirão. A equipe ganhou apenas uma das primeiras oito partidas e ocupa o 16º lugar, com nove pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Palmeiras, na Arena Barueri.

Depois de tropeçar em casa contra Sport e Fortaleza, o time de Luis Zubeldía precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento da competição.

Do outro lado, o Grêmio vem de um empate com o Red Bull Bragantino e está uma posição acima do São Paulo, com os mesmos nove pontos. O Imortal não terá à beira do campo o técnico Mano Menezes, liberado por conta da morte dos enteados de sua filha no Rio Grande do Sul.

Os gaúchos vão a campo com: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti e Monsalve; Alysson, Aravena e Braithwaite.

ESCALAÇÃO DO IMORTAL!

[#PraTodosVerem]

1 Tiago Volpi

18 João Pedro

21 Jemerson

3 Wagner Leonardo

23 Marlon

17 Dodi

20 Villasanti (capitão)

11 Monsalve

47 Alysson

16 Aravena

22 Braithwaite RESERVAS

12 Gabriel Grando, 4 Kannemann, 44 Viery, 25 Lucas Esteves, 36 Luan Cândido,... Grêmio FBPA (@Gremio) May 17, 2025

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h (de Brasília), no Estádio do Morumbis. O árbitro da partida é Rodrigo José Pereira de Lima (PE), que será auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE). Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) comanda o VAR.