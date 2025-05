Vasco atropela Fortaleza com dois de Vegetti e deixa zona de rebaixamento

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com dois do artilheiro Vegetti e um do português Nuno Moreira, o Vasco venceu o Fortaleza por 3 a 0, em São Januário, quebrou a sequência de nove jogos sem vitória e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Nunca ganhou - O Fortaleza segue sem nunca ter vencido o Vasco no Rio de Janeiro. Agora são oito derrotas e quatro empates. Além disso, perdeu a invencibilidade de sete partidas.

Gol mais rápido do Brasileiro até aqui — O gol de Nuno Moreira é, até o momento, o mais rápido da edição 2025 do Campeonato Brasileiro. Ele foi feito aos exatos 2 minutos e 25 segundos do primeiro tempo.

Na cola de Arrascaeta — Vegetti chegou ao sétimo gol no Brasileiro e igualou Arrascaeta, do Flamengo, na artilharia da competição.

Uma expulsão para cada lado — Aos 22 minutos do segundo tempo, o árbitro Anderson Daronco expulsou um de cada lado. Marinho, Fortaleza, por cotovelada em Piton. E Coutinho, do Vasco, por empurrar o rosto de Marinho após o lance. O atacante do Tricolor ficou apenas dez minutos em campo.

Fortaleza é vazado após quatro jogos — A última vez que o Tricolor tinha sofrido um gol foi contra o Retrô, pela Copa do Brasil, dia 29 de abril.

Hugo Moura no sacrifício emocional — A esposa do volante teve um aborto espontâneo durante a semana. Mesmo assim, ele se colocou à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida.

O jogo

Nuno Moreira comemora o seu golaço feito pelo Vasco contra o Fortaleza Imagem: Matheus Lima / Vasco

Após levar um susto logo na saída de bola que quase resultou num gol do Fortaleza, o Vasco tomou o controle do jogo para si e abriu o placar logo aos dois minutos, com Nuno Moreira. Nitidamente mais organizado e empenhado em campo, o Cruzmaltino seguiu sendo superior no primeiro tempo, apesar do Fortaleza não abrir mão de jogar. Os cearenses, porém, tinham dificuldades na criação.

O Vasco voltou na mesma voltagem para o segundo tempo e fez o segundo antes do primeiro minuto com Vegetti. Jogando com muita inteligência, o Cruzmaltino seguiu tendo o controle da partida. Vojvoda tentou acordar o Fortaleza, mas realmente não era o dia do Tricolor. Marinho, que entrou aos 12, foi expulso aos 22, os cearenses não se encontraram em campo, sofrendo o terceiro aos 34 ao deixar muito espaço para o artilheiro Vegetti.

Gols e lances

Golaço de Nuno! - O Vasco abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo com Nuno Moreira. O português fez uma tabela com Hugo Moura na direita, recebeu dentro da área e, de primeira, com muita categoria e efeito, colocou no canto direito do goleiro João Ricardo. Golaço!

Gol do Pirata! - O Vasco voltou a marcar no início da etapa. Em uma arrancada fenomenal de Paulo Henrique, o lateral direito deu uma assistência açucarada para Vegetti, que chegou de carrinho escorando com a canhota.

Na trave! - Rayan fez a trave do Fortaleza tremer com um balaço aos 29 minutos do segundo tempo. Na sequência, Nuno Moreira chegou a fazer outro, mas o VAR assinalou impedimento após traçar as linhas.

Mais um do Pirata! - Vegetti fez o segundo aos 34 minutos da etapa final, quando o "protocolo Piton-Pirata" foi acionado, com o lateral esquerdo cruzando e o artilheiro escorando.

VASCO 3 X 0 FORTALEZA

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

Data e hora: 17 de maio de 2025, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Nuno Moreira, Luiz Gustavo (VAS); Martínez (FOR)

Cartões vermelhos: Philippe Coutinho (VAS); Marinho (FOR)

Gols: Nuno Moreira, aos 2 minutos do primeiro tempo (VAS); Vegetti, com 0 minutos do segundo tempo (VAS); Vegetti, aos 34 minutos do segundo tempo (VAS)

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Maurício Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Carvalho), Tchê Tchê (Paulinho) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Adson), Rayan (Loide Augusto) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Fortaleza: João Ricardo, Mancuso (Marinho), Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávilla; Matheus Rosseto (Martínez), Lucas Sacha (Pol Fernández) e Pochettino; Yago Pikachu (Deyverson), Breno Lopes (Kervin Andrade) e Lucero. Técnico: Vojvoda.