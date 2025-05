Transmissão ao vivo de São Paulo x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

O São Paulo recebe o Grêmio na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Com nove pontos, os donos da casa buscam engrenar no nacional. Em oito rodadas, o São Paulo venceu apenas uma vez e teve a invencibilidade encerrada ao perder para o Palmeiras por 1 a 0, no clássico da última rodada.

O Grêmio, por sua vez, também quer se afastar da zona da degola. O time ficou no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na rodada anterior e tem o mesmo número de pontos do adversário.

São Paulo x Grêmio -- Campeonato Brasileiro 2025