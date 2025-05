Transmissão ao vivo de Gilbert Burns x Morales no UFC Vegas 106: veja onde assistir

Gilbert "Durinho" Burns e Michael Morales medem forças no UFC Vegas 106 hoje, no UFC Apex, em Las Vegas. O card principal começa às 20h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming --sujeito às condições da plataforma) transmite o evento ao vivo.



O brasileiro Gilbert Burns fará sua primeira luta em 2025 e busca a recuperação. Ele retorna ao octógono após a derrota para Jack Della Maddalena.

Do outro lado estará Michael Morales, invicto na carreira com 17 triunfos. O equatoriano fará sua estreia como atração principal de um evento do Ultimate, embalado por vitórias sobre Neil Magny, Jake Matthews e Max Griffin.

Além do combate principal, o card contará com a presença de nove atletas brasileiros: Rodolfo Bellato, Mairon Santos, Melquizael Costa, Matheus Camilo, Thiago Moisés, Luana Santos, Tainara Lisboa, Denise Gomes e Luana Pinheiro.

UFC Vegas 106 -- Card completo do evento

Card Principal - 20h

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Gilbert Burns x Michael Morales

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Rodolfo Bellato x Paul Craig

x Paul Peso-leve (até 70,3 kg): Sodiq Yusuff x Mairon Santos

Peso-médio (até 83,9 kg): Dustin Stoltzfus x Nursulton Ruziboev

(até 83,9 kg): x Peso-pena (até 65,7 kg): Julian Erosa x Melquizael Costa

Card Preliminar - 17h

Peso-leve (até 70,3 kg): Gabe Green x Matheus Camilo

Peso-leve (até 70,3 kg): Jared Gordon x Thiago Moisés

Peso-pena (até 65,7 kg): Yadier del Valle x Connor Matthews

Valle x Connor Peso-galo (até 61,2 kg): Luana Santos x Tainara Lisboa

Peso-palha (até 52,2 kg): Elise Reed x Denise Gomes

Peso-mosca (até 56,7 kg): Hyun Sung Park x Carlos Hernandez

Park x Carlos Hernandez Peso-palha (até 52,2 kg): Tecia Pennington x Luana Pinheiro

Gilbert "Durinho" Burns x Michael Morales -- UFC Vegas 106