Torcedores arremessam cadeira e atingem cabeça de zagueiro na Escócia, veja

Após a derrota do Aberdeen, fora de casa, para o Dundee United, na última rodada do Campeonato Escocês, o zagueiro Jack MacKenzie, da equipe visitante, foi atingido na cabeça por uma cadeira de arquibancada arremessada do setor destinado aos torcedores do próprio clube.

O que aconteceu

A partida valia uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Jogando com a vantagem do empate, o Aberdeen saiu na frente, mas levou a virada e perdeu por 2 a 1.

Com o resultado, o Dundee United terminou a competição em quarto lugar, à frente justamente do Aberdeen. Ambos terminaram com 53 pontos, mas o Dundee levou vantagem nos critérios de desempate.

Após o apito final, torcedores do Dundee United invadiram o campo para comemorar. Foi nesse momento que a cadeira foi arremessada no campo.

A cadeira acertou a cabeça do zagueiro, que sofreu dois cortes no rosto. O clube informou que trata-se de uma lesão facial grave.

Em nota, o Aberdeen pediu às testemunhas que ajudem nas investigações que estão sendo conduzidas pela polícia local. O clube ainda disse que tomará medidas severas para punir os responsáveis.

Actually it was nowhere near Goodwin, but nonetheless this was a crazy, unhinged action. Could have hit a child. Glad the Aberdeen player isn't more badly hurt. pic.twitter.com/Vn5rjkOt3Q -- Tek (@TekelTowers) May 17, 2025

Veja a nota do Aberdeen na íntegra:

O Clube está consternado e indignado com as cenas que se desenrolaram após o jogo da Premiership desta tarde contra o Dundee United, no Tannadice Park.

Nosso jogador, Jack MacKenzie, sofreu uma lesão facial grave após ser atingido por um pedaço de cadeira que foi arremessado em direção ao campo.

Aguardamos mais informações, mas o que sabemos com certeza é que a cadeira foi arremessada da arquibancada onde os torcedores do Aberdeen estavam.

Por isso, pedimos a todos os torcedores que possam ter presenciado este evento que entrem em contato com o Clube para fornecer qualquer informação que possa nos auxiliar em nossas investigações e em discussões mais amplas com as autoridades competentes.

Quando o autor do crime for identificado, tomaremos as medidas mais rigorosas possíveis.