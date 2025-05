Textor 'repete' Botafogo e conquista título inédito com o Crystal Palace

Dono do Crystal Palace, John Textor viu o time inglês alcançar um feito inédito hoje ao conquistar a Copa da Inglaterra pela primeira vez, após vitória de 1 a 0 sobre o Manchester City.

O que aconteceu

Textor já havia feito história com o Botafogo. No ano passado, o clube carioca, que tem o empresário como proprietário, faturou o título inédito da Copa Libertadores. O Alvinegro ainda terminou a temporada com o troféu do Campeonato Brasileiro.

John Textor marcou presença em Wembley. Ele viu de perto a vitória do Crystal Palace, que teve gol de Eze no primeiro tempo e milagres do goleiro Henderson, incluindo um pênalti defendido.

É o primeiro troféu de relevância do Crystal Palace em sua história, iniciada em 1905. Até então, o título de maior expressão do clube de John Textor havia sido a segunda divisão do Campeonato Inglês, que conquistaram em 1978/79 e 1993/94.

A equipe do Sul de Londres faz parte da Eagle Football, empresa de John Textor, assim como Botafogo, Lyon, da França, e RWD Molenbeek, da Bélgica.