Surfe: Italo Ferreira bate australianos e estreia com vitória em Margaret

Líder do ranking e dono da lycra amarela, Italo Ferreira começou com o pé direito a disputa do Margaret River Pro, última etapa antes do corte do meio do ano. O potiguar venceu sua bateria de estreia neste sábado (17), na Austrália, e garantiu vaga direta na terceira fase da competição.

A etapa australiana define os 22 surfistas do masculino, e dez do feminino, que seguem na elite para a segunda metade da temporada.

O que aconteceu

As condições estavam desafiadoras, com ondas de até dois metros no Main Break, a principal onda do evento.

Italo foi o primeiro a se movimentar, trocou de prancha no meio da bateria e cresceu no momento certo. Com um 7.33 e um 6.77, bateu os australianos George Pittar e Jacob Willcox e manteve viva a esperança de terminar a perna australiana no topo do ranking.

Brasileiros avançam

Outros brasileiros também avançaram direto ao terceiro round: Filipe Toledo, João Chianca, Ian Gouveia, Miguel Pupo, Yago Dora e Samuel Pupo.

João Chianca teve atuação de destaque e venceu com autoridade, somando 8.83 e 7.17 com direito a laybacks potentes. Ele chegou a Margaret River na 22ª posição do ranking, a última da zona de classificação, e precisa de resultado sólido para seguir na elite.

Ian Gouveia venceu o duelo 100% brasileiro contra Miguel Pupo e Alejo Muniz. Miguel ainda avançou em segundo, enquanto Alejo caiu para a repescagem.

Yago Dora também se classificou em segundo lugar na bateria contra dois australianos e escapou do round eliminatório, assim como Samuel Pupo, que começou forte com duas notas no critério excelente, mas ficou atrás do americano Cole Houshmand.

Repescagem

Além de Alejo, também caíram para a repescagem Deivid Silva e Edgard Groggia. Deivid teve atuação apagada e foi superado por Rio Waida e Joel Vaughan.

Edgard ficou em último na bateria vencida por Kanoa Igarashi e precisa de um milagre para escapar do rebaixamento — ele chegou a Margaret River na lanterna da competição.