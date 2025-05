Sporting vence em casa e conquista bicampeonato do Português

Neste sábado, o Sporting conquistou o Campeonato Português 2025. A equipe conquistou o título na última rodada, ao vencer o Vitória de Guimarães por 2 a 0, no Estádio José Alvalade. Pedro Gonçalves e Gyokeres marcaram os gols da partida.

O Benfica também sonhava com a taça do Português, começou a rodada com a mesma pontuação do Sporting, mas tropeçou e empatou fora de casa com o Braga por 1 a 1.

Com o título, o Sporting chegou à 21ª conquista do Campeonato Português. A equipe também venceu seu quarto bicampeonato do torneio, repetindo o feito de 1947 e 1948, 1951 e 1952, e 1953 e 1954.

O Sporting é o terceiro maior campeão de Portugal, atrás do Porto, com 30, e do Benfica, com 38.

As cinco primeiras equipes do Campeonato Português foram: Sporting, com 82 pontos, Benfica, com 80, Porto, com 71, Braga, com 66, e Santa Clara, com 57.

O jogo do título

A última rodada do Campeonato Português reservou emoções para a maioria das equipes. O título, disputado entre Sporting e Benfica, foi decidido nos últimos instantes do torneio.

Jogando em casa, o Sporting dominou o duelo contra o Vitória de Guimarães, que brigava por uma vaga na Liga Conferência. No primeiro tempo, a equipe não chegou ao gol, apesar de pressionar bastante. No entanto, a torcida da equipe mandante comemorou aos 24 minutos, quando o Braga abriu o placar contra o Benfica, rival direto do título.

A explosão da torcida do Sporting veio na etapa complementar. Aos dez minutos, Pedro Gonçalves acertou chute de longe para abrir o placar. Mesmo com o Benfica chegando ao empate contra o Braga, a equipe de Gyokeres se sagrou campeã.

O atacante sueco ainda deixou sua marca na partida. Aos 37 minutos, Gyokeres aproveitou falha de João Mendes, defensor do Vitória, roubou a bola, driblou o goleiro e definiu a partida.

Vagas nas competições Uefa

As vagas para os torneios Uefa, disputadas entre Porto, Braga, Vitória de Guimarães e Santa Clara tiveram seu desfecho neste domingo. Sporting e Benfica já estavam garantidos na Liga dos Campeões e com a definição do título, a equipe de Di María foi para a Pré-Champions.

O Porto, por sua vez, venceu o Nacional por 2 a 0 e garantiu sua vaga direta na Liga Europa. Já o Braga, que ficou na quarta posição, vai para a Pré-Liga Europa. Santa Clara bateu o Farense, aproveitou o tropeço do Vitória de Guimarães, e se classificou para a Liga Conferência. É a segunda vez na história que a equipe jogará o torneio.

Briga contra o rebaixamento

Além disso, a briga contra o rebaixamento também foi definida nos últimos momentos do Campeonato Português. Com o lanterna Boavista já rebaixado, Estrela Amadora, AFS e Farense brigavam contra as últimas duas vagas.

Apesar disso, todas as equipes perderam seus jogos. Com isso, o Farense terminou na 17ª posição, com 27 pontos e foi rebaixado diretamente. Por sua vez, o AFS ficou em 16º lugar e jogará o playoff de acesso contra o Vizela, terceiro colocado da Segunda Divisão.

Confira todos os resultados da última rodada do Campeonato Português:

Famalicão 2 x 1 Casa Pia



Rio Ave 1 x 1 Gil Vicente



Porto 3 x 0 Nacional



Farense 1 x 2 Santa Clara



Arouca 4 x 1 Boavista



Estoril Praia 4 x 0 Estrela Amadora



Braga 1 x 1 Benfica



AFS 0 x 3 Moreirense